KTB ar-ge merkezi balık ve baharat numuneleri için analiz kabulüne başladı

KTB ar-ge merkezinden yeni analiz hizmeti

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) bünyesinde faaliyet gösteren M. Rifat Hisarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri AR-GE Merkezi, analiz hizmetleri kapsamını genişleterek balık ve balık ürünlerinde dioksin ve PCB, baharat ürünlerinde ise aflatoksin analizleri için numune kabulüne başladı. Yeni hizmetle üyelerin kalite kontrol ve ürün güvenilirliği ihtiyaçlarına daha kapsamlı yanıt verilmesi hedefleniyor.

Analiz kapasitesi ve amaç:

Merkezde sunulan bu ilave analizler, özellikle ihracat ve iç pazar denetimlerinde talep gören parametrelere odaklanıyor. KTB yönetimi, laboratuvar altyapısını güçlendirerek hem doğruluk hem de işlem hızını artırmayı amaçladıklarını belirtiyor. Sunulan analizlerle üretici ve ticaret erbabının risk yönetimi ve regülasyon uyum süreçlerine katkı sağlanması planlanıyor.

KTB yönetiminin değerlendirmesi ve başvuru:

Recep Bağlamış, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Üyelerimizin ürün güvenilirliği ve kalite kontrol süreçlerine katkı sunmak, öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor. AR-GE Merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi artırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde cevap vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Söz konusu analiz hizmetlerinden faydalanmak ve numune kabul süreçleri hakkında bilgi almak isteyen üyeler, KTB M. Rifat Hisarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri Ar-Ge Merkezi ile iletişime geçebilecek.

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB) BÜNYESİNDE HİZMET VEREN M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU ET VE ET ÜRÜNLERİ AR-GE MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ANALİZ HİZMETLERİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ.