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Palancıoğlu Ağırnas'ta pilav şenliğinde vatandaş ve muhtarlarla buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas pilav etkinliğinde vatandaş ve muhtarlarla bir araya geldi; Sarımsaklı için sosyal tesis müjdesi verdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Palancıoğlu Ağırnas'ta pilav şenliğinde vatandaş ve muhtarlarla buluştu

Palancıoğlu Ağırnas pilav şenliğinde ilçelilerle buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve Ağırnas Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen pilav etkinliğine katıldı. Etkinlik, Ağırnas Mahallesi Neslihan Parkı’nda gerçekleşti ve katılımın yoğun olduğu gözlendi.

etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu:

Başkan Palancıoğlu, etkinlikte vatandaşlar ve civar mahalle muhtarlarıyla sohbet ederek birlik duygusunun önemine değindi. Palancıoğlu, "Mimar Sinan’ın memleketi her zaman coşkulu, Allah nazardan saklasın. Gençlerimiz ve çocuklarımız buradalar; hepsini internetten uzaklaştırmış olduk. Birlik ve beraberliği hep birlikte yaşıyoruz. Pilav etkinliği aslında bir vesile. Önemli olan pilav bahanesiyle bir araya geliyor olmamız. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.

sarımsaklı için sosyal tesis müjdesi ve pilav şenliği duyurusu:

Palancıoğlu, ayrıca Sarımsaklı Mahallesi ile ilgili müjdeyi verdi. Başkan, Sarımsaklı’da yapımı tamamlanmak üzere olan sosyal tesisin duyurusunu yaparak, "Sarımsaklı Mahallemizde hayata geçirdiğimiz sosyal tesisimiz tamamlandığında, takriben Eylül ayının ortasında muhtarımızla birlikte orada olacağız." dedi. Açıklamada Sarımsaklı Mahallesi’ne doğal gaz geldiği, altyapı ve üstyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı ve asfalt işlerinin de sona erdiği belirtildi.

Başkan Palancıoğlu, planlanan pilav şenliğinde Sarımsaklı sakinleriyle el ele, birlik içinde buluşacaklarını söyleyerek muhtarlarla birlikte hizmete devam edeceklerini vurguladı.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, MELİKGAZİ BELEDİYESİ VE AĞIRNAS MAHALLE...

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, MELİKGAZİ BELEDİYESİ VE AĞIRNAS MAHALLE MUHTARLIĞI İŞ BİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN PİLAV ETKİNLİĞİNE KATILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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