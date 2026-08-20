Melikgazi'de hafta sonu çocuklar için renkli şenlik

Melikgazi'de çocuk şenliği:

Melikgazi Belediyesi, çocuklara özel kapsamlı bir etkinlik programı ile 22 Ağustos Cumartesi saat 17.00'de Dedeman Parkı'nda bir araya geliyor. Etkinlik; çocukların hem eğlenmesi hem de sosyalleşmesi hedefiyle tüm ailelere açık olarak planlandı.

etkinlik programı:

Programda canlı çocuk müzikleri ve konserler, drone futbolu, maskot bando ve eğlenceli sahne gösterileri yer alacak. Ayrıca uçuş simülasyonu, çeşitli workshoplar, sergiler ve heyecanlı yarışmalar çocukların deneyimleyebileceği etkinlikler arasında bulunuyor.

başkanın mesajı:

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tüm çocukları ve ailelerini etkinliğe davet ederek; "Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde her yaş kesimine özel etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda eğitimlerinden sosyalleşmelerine, sanatla gelişimlerinden spor hayatlarına kadar birçok konuda çocuklara destek oluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın neşesi bize de ayrı bir enerji katıyor. Bu hafta sonu yine onların eğlenmesi için güzel ve renkli bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Burada çocuk şarkılarından oluşan canlı müzik konserleri, drone futbolu, maskot bando, eğlenceli sahne gösterileri, workshoplar, sergi ve heyecanlı yarışmalar yer alacak. Çocuklarımızın sosyalleşebileceği, eğlenip öğrenebileceği bu özel şenliğimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, etkinliğin çocukların gelişimine katkı sağlayacak aktivitelerle dolu olduğunu vurgulayıp, tüm vatandaşları hafta sonu düzenlenecek şenliğe katılmaya çağırıyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL RENKLİ BİR ETKİNLİK PROGRAMINA DAHA İMZA ATAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ; MÜZİK GÖSTERİLERİNDEN, YARIŞMALARA, UÇUŞ SİMÜLASYONUNDAN, DRONE FUTBOLUNA KADAR İÇERİĞİ DOLU DOLU BİR ÇOCUK ŞENLİĞİ DÜZENLEYECEK.