Dolar 48,0183 +0,15%
Euro 56,1089 +0,20%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.063,14 +0,66%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Melikgazi'de hafta sonu çocuklar için renkli şenlik

Melikgazi Belediyesi 22 Ağustos Cumartesi saat 17.00'de Dedeman Parkı'nda müzik, drone futbolu, atölye ve yarışmalarla renkli bir çocuk şenliği düzenliyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Melikgazi'de hafta sonu çocuklar için renkli şenlik

Melikgazi'de çocuk şenliği:

Melikgazi Belediyesi, çocuklara özel kapsamlı bir etkinlik programı ile 22 Ağustos Cumartesi saat 17.00'de Dedeman Parkı'nda bir araya geliyor. Etkinlik; çocukların hem eğlenmesi hem de sosyalleşmesi hedefiyle tüm ailelere açık olarak planlandı.

etkinlik programı:

Programda canlı çocuk müzikleri ve konserler, drone futbolu, maskot bando ve eğlenceli sahne gösterileri yer alacak. Ayrıca uçuş simülasyonu, çeşitli workshoplar, sergiler ve heyecanlı yarışmalar çocukların deneyimleyebileceği etkinlikler arasında bulunuyor.

başkanın mesajı:

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tüm çocukları ve ailelerini etkinliğe davet ederek; "Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde her yaş kesimine özel etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda eğitimlerinden sosyalleşmelerine, sanatla gelişimlerinden spor hayatlarına kadar birçok konuda çocuklara destek oluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın neşesi bize de ayrı bir enerji katıyor. Bu hafta sonu yine onların eğlenmesi için güzel ve renkli bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Burada çocuk şarkılarından oluşan canlı müzik konserleri, drone futbolu, maskot bando, eğlenceli sahne gösterileri, workshoplar, sergi ve heyecanlı yarışmalar yer alacak. Çocuklarımızın sosyalleşebileceği, eğlenip öğrenebileceği bu özel şenliğimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, etkinliğin çocukların gelişimine katkı sağlayacak aktivitelerle dolu olduğunu vurgulayıp, tüm vatandaşları hafta sonu düzenlenecek şenliğe katılmaya çağırıyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL RENKLİ BİR ETKİNLİK PROGRAMINA DAHA İMZA ATAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ; MÜZİK...

ÇOCUKLARA ÖZEL RENKLİ BİR ETKİNLİK PROGRAMINA DAHA İMZA ATAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ; MÜZİK GÖSTERİLERİNDEN, YARIŞMALARA, UÇUŞ SİMÜLASYONUNDAN, DRONE FUTBOLUNA KADAR İÇERİĞİ DOLU DOLU BİR ÇOCUK ŞENLİĞİ DÜZENLEYECEK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eski bakan Denizolgun'un mezarı açıldı, naaşı tekrar defnedildi
images

Hasarlı Great Ocean tersaneye götürülmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçti
images

Otonom kara sistemlerinde yerli atılım: BARKAN 2 TEKNOFEST Mavi Vatan'da
images

Yerli otonom kara aracı BARKAN 2 TEKNOFEST Mavi Vatan'da ilgi gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı