Öğretmen anılarıyla küçük dersler: Nevzat Torun'un Anılardan Kareler'i

Kitap ve yazarı:

Nevzat Torun, eğitimcilik deneyimini ve gözlemlerini Anılardan Kareler adlı kitabında topluyor. Gülnar Yayınları arasından çıkan bu çalışma, yazarın hatıralarını, kısa gözlemlerini ve karşılaştığı hayat kesitlerini hikâye tadında okuyucuya sunuyor. Torun'un anlatımı, sahiciliğini koruyan anılarla birlikte öğretici bir çerçeve çiziyor.

Anlatım ve temalar:

Metinler genellikle üçüncü şahısların öykülerinden besleniyor; yazar yalnızca kendi yaşadıklarını aktarmakla kalmıyor, şahit olduğu ve duyduğu olayları da okuyucuya taşıyor. Olaylara yaklaşımı bir gazeteci tespiti değil, daha ziyade felsefi ve yorumlayıcı bir bakış sunduğundan metinler ders verici bir tona bürünüyor.

Durdu Güneş'in değerlendirmesi:

Durdu Güneş kitabı şu sözlerle değerlendirmiştir: "Nevzat Torun bir öğretmen; hatıralarını yazarken sadece öznel olarak yaşadıklarını anlatmıyor, kıssadan hisse tarzında bir ders veriyor. Torun, çok iyi bir gözlemci ve iyi bir hikaye anlatıcısıdır aynı zamanda. Sadece kendi yaşadıklarını anlatmıyor, şahit olduklarını duyduklarını da aktarıyor. Bunu yaparken bir gazeteci muhabiri gibi durum tespit yapmıyor, filozofik bakış açısıyla değerlendiriyor. İçinde mutlaka üçüncü şahısları ilgilendiren ibret verici hayat hikayelerini esas alıyor."

EĞİTİMCİ YAZARLARDAN NEVZAT TORUN, ANILARINI VE HİKAYELERİNİ, ANILARDAN KARELER KİTABINDA TOPLADI.