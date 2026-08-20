Mesleki atölyede 510 şehit mezar taşı yeniden hayat buldu

Afyonkarahisar İscehisar Hacı Süleyman Selek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Dumlupınar Şehitliğinde bulunan 510 şehit mezar taşını okul atölyesinde kendi imkanlarıyla üreterek eski taşların yerine yerleştirdi. Proje, okul ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü arasındaki üç yıllık iş birliğinin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Çalışmanın detayları:

Yaklaşık bir ay önce okul atölyesinde başlayan çalışmada, mezar taşlarının kesimi, üzerlerindeki yazıların hazırlanması, boyanması ve son işlemleri öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Hazırlık aşamasında Makine Teknolojileri Alan Şefi Yavuz Duruk koordinasyon sağladı; çalışmalar 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla yürütüldü.

Atölyede tamamlanan taşlar daha sonra Dumlupınar Şehitliği'ne taşınarak eski mezar taşlarının yerine yerleştirildi. Bu uygulama sayesinde şehitlikteki bütün mezar taşlarının yenilenmesiyle birlikte sahadaki düzenleme ve görünüm çalışmaları eksiksiz tamamlandı.

Eğitimsel kazanımlar ve iş birliği:

Okul Müdürü Yasin Kaplan, yaklaşık üç yıldır Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalara katkı sunduklarını belirtti. Kaplan, bu yıl Dumlupınar Şehitliği'nde gerçekleştirilen çalışmayla 510 mezar taşının okulda hazırlandığını ve sahada değişimin tamamlandığını vurguladı.

Kaplan, projenin öğrencilere sağladığı deneyime dikkat çekerek, "Bakanlığın önümüze koyduğu Maarif Model vizyonuyla öğrencilerin okulda öğrendiği pratik bilgileri sahada, alanda uygulama fırsatı buluyoruz" dedi. Çalışma hem teknik becerilerin pekiştirilmesine hem de gençlerin toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağladı.

Proje, mesleki eğitimin uygulama alanında güçlendirilmesi ve yerel kurumlarla sürdürülebilir iş birliği örneği oluşturması açısından önem taşıyor. Öğrencilerin atölye deneyimi, hem mezarlık bakımına somut destek sundu hem de mesleki yeterliklerini geliştirdi.

Öğrenciler 510 şehit mezarının taşını okul atölyesinde yapıp mezarları yenilediler