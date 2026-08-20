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Okul atölyesinden şehitliğe: öğrenciler 510 mezar taşını yeniledi

İscehisar Hacı Süleyman Selek MTAL öğrencileri, atölyede hazırladıkları 510 Dumlupınar şehit mezar taşını sahada eski taşlarla değiştirerek yeniledi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:35

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 14:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Okul atölyesinden şehitliğe: öğrenciler 510 mezar taşını yeniledi

Okul atölyesinden şehitliğe: öğrenciler 510 mezar taşını yeniledi

Afyonkarahisar İscehisar Hacı Süleyman Selek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul atölyesinde yürüttükleri çalışma sonucu 510 Dumlupınar Şehitliği mezar taşını yeniledi. Proje, eğitim amaçlı uygulama ile milli bir sorumluluğu bir araya getirdi.

Çalışmanın kapsamı:

Yaklaşık bir ay süren atölye çalışmasında öğrenciler, mezar taşlarının kesimi, üzerlerindeki yazıların hazırlanması, boyanması ve son rötuşlarını gerçekleştirdi. Hazırlanan taşlar, öğrenciler tarafından Dumlupınar Şehitliği'ne taşındı ve eski taşlarla değiştirildi. Çalışma sonunda şehitlikteki tüm 510 mezar taşının yenilenmesi tamamlandı.

Eğitim ve iş birliği:

Projeyi Makine Teknolojileri Alan Şefi Yavuz Duruk koordine etti; uygulamayı okulun 11. ve 12. sınıf öğrencileri sahada hayata geçirdi. Okul müdürü Yasin Kaplan çalışmanın, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile yaklaşık 3 yıldır süren iş birliğinin bir parçası olduğunu belirtti.

Kaplan, çalışmanın öğrenciler için önemli bir saha deneyimi sunduğunu vurgulayarak, "Bakanlığın önümüze koyduğu Maarif Model vizyonuyla öğrencilerin okulda öğrendiği pratik bilgileri sahada, alanda uygulama fırsatı buluyoruz" dedi. Okulun kendi atölye imkanlarıyla yürütülen proje, mesleki eğitimin uygulamalı yönünü güçlendirdi.

Bu uygulama, teknik eğitimin toplumsal hizmetle birleştiği bir örnek olarak öne çıkıyor; öğrenciler hem mesleki beceri kazandı hem de şehitliklerin bakımına katkı sunarak tarihî ve toplumsal değerlere saygı gösterdi.

AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR HACI SÜLEYMAN SELEK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ...

AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR HACI SÜLEYMAN SELEK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, DUMLUPINAR ŞEHİTLİĞİ’NDE BULUNAN 510 ŞEHİDİN MEZAR TAŞINI OKULDAKİ ATÖLYEDE KENDİ İMKANLARI İLE YAPIP YENİLERKEN, OKUL MÜDÜRÜ YASİN KAPLAN İSE YAKLAŞIK 3 YILDIR DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ŞEHİTLİKLERİN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINA KATKI SUNDUKLARINI SÖYLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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