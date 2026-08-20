Otogarın kalbinde haciz: İzmir otogarından klimalar ve koltuklar alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Otogarı'na ilişkin hukuk mücadelesini kazanmasının ardından alacakların tahsili için adımları hızlandırdı. Belediye hukuk ve idari birimleri koordinasyonunda yürütülen icra işlemleri kapsamında, İZOTAŞ AŞ’ye ait taşınır mallara fiili haciz uygulandı ve haczedilen eşyalar tutanakla teslim alınarak belediyenin Merkez Ambarına götürüldü.

Haciz süreci ve yasal çerçeve:

Belediye yetkilileri, icra işlemlerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine uygun şekilde yürütüldüğünü bildirdi. Haciz işlemleri, otogarın mevcut işleyişi ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak biçimde, idari binada bulunan taşınır mallarla sınırlı tutuldu. Haczedilen taşınırların satış süreci ise mevzuat gereği Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek.

'Esnafımız mağdur edilmeyecek': süreçte alınan önlemler

Belediye açıklamasında, hukuki ve mali sürecin otogarda faaliyet gösteren esnafı mağdur etmeyecek şekilde sürdürüleceği vurgulandı. Yetkililer, alınan hassasiyet sayesinde otogar esnafının günlük faaliyetlerinin etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin uygulandığını belirtti. Nihai hedefin, kamu alacaklarının hukuki yollarla tahsil edilmesi ve otogarın kamu yararına uygun, düzenli işletilmesinin sağlanması olduğu ifade edildi.

Belediye, ayrıca bu sürecin yalnızca otogarın kamu mülkünün belediyenin uhdesine alınmasıyla sınırlı kalmayacağını; kamuya ait alacakların tahsili açısından tüm yasal yolların kullanılacağını kaydetti.

Tahsilat rakamları ve işletme modeli:

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, İZOTAŞ AŞ’den toplamda yaklaşık 967 milyon TL alacak bulunuyor. 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren yürütülen haciz ve cebri tahsil işlemleriyle bugüne kadar 73 milyon TL’nin üzerinde tahsilat gerçekleştirildi. Belediye, yapılan tahsilatın gönüllü bir ödeme olmadığını, icra yoluyla sağlandığını özellikle belirtti.

Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından otogarın işletme modeli de mecliste netleştirildi: otopark işlemleri İZELMAN, ticari alanlar GRAND PLAZA ve şehir içi ile şehirlerarası ulaşım işletmeciliği İZULAŞ tarafından beş yıl süreyle yürütülecek. İşletme gelirlerinin yüzde 30u Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılacak.

Belediye, haciz ve tahsilat süreçlerinin mevzuata uygun biçimde devam ettiğini; taşınır malların teslim ve varsa satışıyla ilgili işlemlerin yasal usul gözetilerek sürdürüleceğini duyurdu.

İZOTAŞ AŞ’YE YÖNELİK İCRA VE HACİZ İŞLEMLERİ KAPSAMINDA BUGÜNE KADAR 73 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE TAHSİLAT GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, ŞİRKETİN KALAN BORÇLARININ TAHSİLİ İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR.