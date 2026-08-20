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Tarihi mirasa vurgu: Kırşehir'de işletmelerde Türkçe isimler ödüllendirilecek

Kırşehir Kent Konseyi ve Mahmut Seyfeli, 2026'nın ilk altı ayında açılan iş yerlerini inceleyip Türkçe isim kullanan esnafa teşekkür plaketi verecek.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:34

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tarihi mirasa vurgu: Kırşehir'de işletmelerde Türkçe isimler ödüllendirilecek

Kırşehir'de Türkçe isim kullanımı için yeni bir adım

Kırşehir Kent Konseyi ile emekli öğretim görevlisi Mahmut Seyfeli iş birliğiyle, kentte faaliyet gösteren iş yerlerinin Türkçe isim kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Çalışma, Seyfeli'nin 1976'da başlattığı halk edebiyatı, folklor ve etnografya çalışmalarının devamı niteliğinde yürütülüyor.

Çalışmanın kapsamı:

Çalışma kapsamında öncelikle Kırşehir Belediyesi'nden edinilen, 2026 yılının ilk altı ayında açılan iş yerlerine ilişkin isim listeleri inceleniyor. Amaç, Türkçe isim kullanan işletmeleri belirlemek, bu esnafı tespit ederek onlara teşekkür plaketi takdim etmek ve süreci görünür kılmak. Listelerin değerlendirilmesinin ardından plaket takdimleri gerçekleştirilecek.

Kültürel gerekçe ve hedefler:

Seyfeli, Kırşehir'in Türk dili ve edebiyatının Anadolu'daki gelişiminde önemli bir konuma sahip olduğunu vurguluyor. Kentin, Aşık Paşa, Yunus Emre, Ahi Evran, Şeyh Edebali ve Hacı Bektaş Veli gibi isimlerle özdeşleştiğini belirterek, "Anadolu’da Aşık Paşa ile Türkçe edebiyatın başlangıç noktalarından biri Kırşehir’dir" ifadesini kullanıyor. Bu yaklaşım, Türkçenin günlük yaşamda ve ticari hayatta daha görünür hale gelmesini hedefliyor.

Proje, yalnızca isim değişikliği veya takdir belgesi verme eyleminden öte, kentin tarihi ve kültürel kimliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Türkçeyi benimseyen esnafa yönelik teşekkür plaketi uygulaması, hem yerel kimliğin korunmasına hem de dilin kamusal alandaki kullanımının teşvik edilmesine hizmet edecek.

Yetkililer, çalışmanın şeffaf bir değerlendirme süreciyle yürütüleceğini; listelerin titizlikle incelenip kriterlere uyan işletmelerin belirleneceğini aktarıyor. Değerlendirme tamamlandıktan sonra plaket takdimleriyle uygulamanın sahada somutlaşması hedefleniyor.

Bu girişim, Kırşehir'de tarihi mirasın ve dilsel mirasın günlük yaşama entegrasyonuna yönelik yerel bir adım olarak öne çıkıyor ve kentteki kültürel hafızanın canlı tutulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

KIRŞEHİR KENT KONSEYİ İLE EMEKLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MAHMUT SEYFELİ’NİN İŞ BİRLİĞİNDE, KENTTE...

KIRŞEHİR KENT KONSEYİ İLE EMEKLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MAHMUT SEYFELİ’NİN İŞ BİRLİĞİNDE, KENTTE FAALİYET GÖSTEREN İŞ YERLERİNİN TÜRKÇE İSİM KULLANMASININ TEŞVİK EDİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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