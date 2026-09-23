Melikgazi'de Mürüvvet-Sadettin Türkkan ağız ve diş sağlığı polikliniği açılıyor

Açılış ve hizmet alanı:

Melikgazi Belediyesi, hayırsever katkısı ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Selçuklu, Danışmentgazi ve Osmanlı mahallelerine hizmet verecek Mürüvvet-Sadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış törenini düzenliyor. Tören, Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun davetiyle 25 Eylül Cuma günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Belediye, mahallelerin sağlık erişimini kolaylaştırmak amacıyla insan odaklı yatırımlarını artırdığını vurguladı. Yeni poliklinik, yoğun talep gören diş hastanelerine olan yükü hafifletmesi ve bölge halkının sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını sağlaması bekleniyor.

Polikliniğin donanımı ve hizmetleri:

Tesis, modern ve donanımlı bir sağlık merkezi olarak planlandı; içinde laboratuvar, röntgen odası, sterilizasyon odaları, arşiv odası, mutfak alanı ve teknik birimler bulunuyor. Açıklamada, polikliniğin ameliyat hariç dişle ilgili her türlü hizmeti vereceği belirtildi.

Hizmet kalitesini güçlendirmek üzere poliklinikte 8 uzman diş hekimi görev yapacak. Bu kadro ile tanı, tedavi, görüntüleme ve sterilizasyon süreçlerinin yerinde ve koordineli yürütülmesi hedefleniyor.

Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilgi ve katkılarından dolayı İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile yapımda emeği olan hayırsevere teşekkür etti ve tüm hemşehrilerini açılışa davet etti. Yeni merkez, Selçuklu başta olmak üzere Danışmentgazi ve Osmanlı mahallelerinin günlük sağlık ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verecek şekilde hizmete girecek.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, HAYIRSEVER VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İŞ BİRLİĞİ İLE SELÇUKLU, DANIŞMENTGAZİ VE OSMANLI MAHALLESİ OLMAK ÜZERE 3 MAHALLEYE HİZMET VERECEK OLAN MÜRÜVVET-SADETTİN TÜRKKAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK.