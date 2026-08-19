Kahta'da belediye çay bahçesi baştan sona yenilendi, sosyal hayat canlanıyor

yenileme projesi ilçeye hangi hizmeti sundu:

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Belediye Çay Bahçesi baştan sona yenilenerek halka açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç tarafından seçim vaatleri doğrultusunda başlatılan uygulama, Necmettin Erbakan Parkı Sosyal Tesisi'nin ardından Kahta Belediyesi Sosyal Tesisleri çatısı altında ikinci büyük adımı temsil ediyor. Askerlik Şubesi karşısında yer alan çay bahçesi, kapsamlı peyzaj ve düzenleme çalışmalarıyla modern bir sosyal alana dönüştürüldü.

tesis özellikleri ve hizmetler:

Yenilenen alana çocuk oyun grupları, genişletilmiş yeşil alanlar ve ailelerin rahatça vakit geçirebileceği oturma düzenleri eklendi. Mekân, hem kullanıcı konforuna hem de ekonomik erişilebilirliğe odaklanarak uygun fiyatlı hizmet sunacak şekilde düzenlendi. Belediyenin hedefi, park ve tesislerin işletmesini devredip düzenlemek yerine doğrudan yöneterek sürdürülebilir ve sürekli bir hizmet ağı oluşturmak.

Başkan Hallaç, çalışmaları değerlendirirken şunları söyledi: "Necmettin Erbakan Parkımızın ardından, Askerlik Şubesi karşısında bulunan Belediye Çay Bahçemizi de baştan sona yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Çocuklarımızın neşesine, ailelerimizin huzuruna, Kahta’mızın sosyal yaşamına değer katmaya devam ediyoruz." Bu açıklama, projenin vatandaş odaklı yaklaşımını özetliyor.

vatandaşlardan gelen geri dönüşler ve gelecek planları:

Yerel halk, yeni oyun alanları ve ferah sosyal mekânlara duydukları ihtiyacın karşılanmasından memnun olduklarını belirtti. Vatandaşlar, özellikle çocukların güvenli oyun alanlarına kavuşmasını ve ailelerin dinlenebileceği düzenli bir çevre oluşmasını önemli buldu; birçok kişi Başkan Hallaç ve çalışma ekibine teşekkür etti.

Belediye yönetimi, bu adımla sınırlı kalmayacaklarını vurgulayarak ilçedeki farklı park ve sosyal alanların da yenilenip Kahta Belediyesi Sosyal Tesisleri sayısının artırılacağını açıkladı. Yürütülen plan, yerel yaşam kalitesini yükseltmeyi ve kamusal alanlarda erişilebilir hizmet ağını genişletmeyi hedefliyor.

KAHTA’DA SOSYAL YAŞAMA DEĞER KATAN YENİ BİR TESİS DAHA HİZMETE GİRDİ