İnebolu'da yangın sonrası dayanışma: milletvekili Ekemekci'den 'yaralarımızı birlikte saracağız' mesajı

İnebolu Deresökü'de yangın ve zararlar:

İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde sabah saatlerinde çıkan yangında, Cemal Tufan’a ait 2 katlı ahşap ev'de başlayan alevler rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekiplerin güçlükle kontrol altına alabildiği yangında 11 ev tamamen yandı; samanlık, ahır, ağıl ve fırın gibi eklentiler de küle döndü. Olay sırasında köy mezarlığındaki bazı mezarlar da yangından zarar gördü.

Müdahale ve hasar tespiti:

Yangına müdahale eden ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, AFAD, Kızılay ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar sahada çalışma yürüttü. Yetkililer yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini bildirirken, en büyük tesellinin can kaybı olmaması olduğu vurgulandı. Vatandaşların temel ihtiyaçları, ilaç dâhil olmak üzere anında karşılanmaya başlandı.

Milletvekilinin ziyareti ve verilen sözler:

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekemekci, bölgeye giderek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yangında evlerini kaybedenleri ziyaret etti. Okul binasında bekleyen kadınlarla görüşen Ekemekci, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu aktardı. Ekemekci, 'Yaralarımızı her zor günde olduğu gibi hep beraber saracağız' diyerek dayanışma mesajı verdi.

Milletvekili Ekemekci, yapılan tespitlerin ardından ihtiyaçlara göre evlerin ve eşyaların hızla tamamlanacağını; yer belirleme çalışmaları sonrasında köyün afet kapsamında değerlendirildiğini ve vatandaşların evlerinin yeniden yapılıp teslim edileceğini belirtti. Ziyaret sırasında vatandaşların üzüntülerine ortak olunduğu, sohbet ve desteklerle moral verilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma ve zarar tespit çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarının öncelikli olarak karşılanacağını bildirdi. Milletvekili Ekemekci son olarak tekrar geçmiş olsun dileğinde bulunarak, 'Rabbim her türlü afetten korusun bizleri' ifadelerini kullandı.

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ FATMA SERAP EKEMEKCİ, İNEBOLU İLÇESİNDE 11 EVİN YANDIĞI KÖYÜ ZİYARET ETTİ