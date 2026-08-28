Menteşe'de Yılanlı Dağı Kurdu mevkiinde duman alarmı

Menteşe'de ihbar sonrası müdahale:

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yılanlı Dağı Kurdu mevkiinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye ekipler sevk edildi ve müdahale için harekete geçildi.

Müdahale çalışmaları ve zorluklar:

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, ekiplerin dumanların yükseldiği noktaya ulaşmasını zorlaştırıyor. Yetkililer, ekiplerin sahaya intikal ettiği ve yangına müdahale etmek üzere çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Yangının kapsamı ve beklenen gelişmeler:

Yangının çıktığı alanın ormanlık alan mı yoksa tarım arazisi mi olduğu henüz belirlenemedi. Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından yangının boyutu ve çıkış noktası netlik kazanacak; yetkililerden gelecek yeni bilgiler bekleniyor.

MENTEŞE YILANLI DAĞINDA YANGIN İHBARI