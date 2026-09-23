Merdiven altı üretimde hijyen eksikliği: yarım tona yakın keçiboynuzu ele geçirildi

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde merdiven altı faaliyet gösteren bir işletmede yaptıkları denetimde, hijyen ve saklama koşullarına uygun olmayan çok sayıda ürüne el koydu. İşyerinde yapılan incelemede ortamda fare, böcek ve çeşitli haşerelerin bulunduğu tespit edildi.

ele geçirilen ürünler:

Denetimde zabıta ekipleri tarafından el konulan ürünler arasında 535 kilogram keçiboynuzu, bin 475 paket atom çayı, 30 paket açlık otu, 700 paket kimyon, 80 paket kahve, 910 paket muz, kivi, karpuz ve benzeri aromalı çay, 840 paket isot, bin 668 paket kırmızı toz biber, 360 paket kekik, 20 paket karabiber, 140 paket papatya ve 325 paket kış çayı bulundu.

Ayrıca ambalajlarının bozulması nedeniyle içeriği ve saklama durumları tespit edilemeyen 467 kilogram baharat çeşidi ile 30 paket hibiskus, 30 paket nane, 16 paket safran, 20 paket çörek otu, 80 paket zencefil, 160 paket defne yaprağı, 16 paket reyhan, 40 paket cin biber ve 48 paket rezene de el konulan ürünler arasında yer aldı.

belediyenin müdahalesi ve açıklama:

İşletme hakkında gerekli cezai işlemler uygulanarak, ürünlerin hazırlanması ve paketlenmesinde kullanılan 1 adet el blenderi, 1 adet öğütme makinesi ve 1 adet terazi'ye el konuldu.

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürü Kaan Aydın denetimlerle ilgili, "Vatandaşlarımızın tükettikleri ürünlerin nerede, hangi durumlarda hazırlandığına ve nasıl muhafaza edildiğine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Ne olduğu, nasıl üretildiği ve hangi durumlarda saklandığı belli olmayan ürünler halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturabilir. Bu tür ürünlerin vatandaşlarımıza ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerimize devam edeceğiz. Kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında gerekli işlemleri yapacağız" dedi.

AKSU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÇAMKÖY MAHALLESİ’NDE MERDİVEN ALTI FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMEYE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.