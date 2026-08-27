Mersin'de sokak satıcılarına darbe: kokain, sentetik ecza ve 77 bin 200 TL ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen sokak satıcılarına ("torbacı") yönelik çalışma yürüttü. Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda M.G., İ.E. ve Y.K. isimli üç şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen maddeler ve ekipman:

Ekiplerin aramalarında, M.G. ve İ.E.'ye ait adreslerde 7 paket halinde toplam 19 gram kokain, 22 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen bir sıvı madde ile bir pres baskı makinesi bulundu. Ayrıca bu iki zanlının üzerinde ve adreslerinde 75 bin 600 TL ile bir cumhuriyet altını ele geçirildi. Y.K.'nin üzerinden ise 14 adet sentetik ecza ve 1 bin 600 TL çıktı. Operasyon genelinde toplamda 19 gram kokain, 36 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi, bir sıvı madde, bir pres baskı makinesi, bir cumhuriyet altını ve 77 bin 200 TL ele geçirildi.

Gözaltı ve yargılama süreci:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. İ.E., M.G. ve Y.K. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı ve üç şüpheli tutuklandı. Soruşturma işlemleri ve delil değerlendirmeleri Cumhuriyet Başsavcılığı denetiminde sürdürülüyor.

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA KOKAİN VE SENTETİK ECZA İLE UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 77 BİN 200 TL VE CUMHURİYET ALTINI ELE GEÇİRİLDİ.