Merzifon'da otobüs bariyerleri aşıp şarampole uçtu: 24 yaralı

kaza ve müdahale:

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Gökçebağ köyü yakınlarında, Has Ağrılı firmasına ait yolcu otobüsü bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

yaralıların durumu:

Sedye ve ambulansta yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar acil servislere götürüldü; tedavi görenlerin durumuna ilişkin ayrıntılı sağlık raporları henüz paylaşılmadı.

soruşturma ve güvenlik:

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken yetkililer, kaza nedenine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

KAZANIN BİLDİRİLMESİ ÜZERİNE OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ. İLK BELİRLEMELERE GÖRE 24 KİŞİ YARALANDI.