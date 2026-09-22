Erdoğan ile Nevvaf Selam New York'ta ikili ve bölgesel gündemi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul etti. Kabul, iki ülke arasındaki ilişkilere ve bölgesel dinamiklere dair fikir alışverişine sahne oldu.

görüşmenin kapsamı:

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. Taraflar, özellikle diplomasi kanallarının güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın desteklenmesine yönelik adımlar üzerinde durdu. Toplantı, kısa ama yoğun bir gündemle gerçekleşti.

New York temasları ve ikili görüşmelerin bağlamı:

Erdoğan'ın New York ziyaretinin ikinci gününde yapılan bu kabul, liderin Birleşmiş Milletler marjındaki yoğun temas trafiğinin bir parçası olarak kaydedildi. Dün akşam saatlerinde Türkevi'ne ulaşan Cumhurbaşkanı, programı kapsamında önceki gün Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de bir araya gelmişti.

Resmi açıklamada, görüşmede ikili iş birliği başlıkları ile bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı belirtildi. Yapılan görüşmeler, Türkiye'nin BM marjındaki ikili diplomasi adımlarını güçlendirme stratejisinin devamı niteliğinde değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Nevvaf Selam'ı kabul etti.