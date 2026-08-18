Mesudiye kırsalında betonla sürdürülen yol çalışması güvenliği hedefliyor

Mesudiye kırsalında beton yol çalışması

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mesudiye ilçesine bağlı Güvenli ve Dayılı mahallelerinde ulaşımın güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla beton yol uygulaması gerçekleştirdi. Bölgenin engebeli arazi yapısı nedeniyle zaman zaman güçleşen ulaşım koşullarına müdahale eden çalışmalar, özellikle riskli yol kesimlerine odaklandı.

çalışmanın sahadaki uygulaması:

Ekipler, özellikle tehlikeli virajların bulunduğu noktaları betonla kapatarak yol dayanıklılığını yükseltti. Uygulama sayesinde yolların ömrünün artırılması, yağışlı havalarda yaşanması muhtemel kayma ve bozulma risklerinin azaltılması hedefleniyor. Beton yol tercihi, zemin şartlarına bağlı olarak sürücülere ve mahalle sakinlerine daha stabil bir ulaşım yüzeyi sunmayı amaçlıyor.

yerel değerlendirme ve yaygın çalışma:

Güvenli Mahallesi Muhtarı Hasan Karabulut, yürütülen çalışmanın mahalle halkı için önemine vurgu yaparak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer, benzer ulaşım iyileştirme çalışmalarının Ordu'nun 19 ilçesinde devam ettiğini bildirdi ve projenin bölgedeki ulaşım konforuna katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN MESUDİYE İLÇESİNE BAĞLI GÜVENLİ VE DAYILI MAHALLELERİNDE, ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA BETON YOL ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.