Bölgedeki nadir tür: Bingöl'de dronla görüntülenen dağ keçisi

Bingöl'ün Ilıcalar mevkiinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçisi dron ile havadan görüntülendi. Hayvan, otluk bir alanda ilerlerken kaydedildi ve bir süre bölgedeki görüş alanında hareket etti.

görüntülerin niteliği ve kayıt anı:

Kayda yansıyan görüntülerde dağ keçisinin doğal yaşam alanında sakin bir şekilde dolaştığı görüldü. Havadan elde edilen görüntüler, türün bölgedeki varlığını belgeleyerek nadir türlerin izlenmesine katkı sağlıyor.

bölgedeki ilgi ve koruma vurgusu:

Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alan bu türün Bingöl'de görülmesi, yerel doğaseverlerin dikkatini çekti. Bölgede nadiren görülen bu kaydın paylaşılması, türün korunması ve izlenmesi açısından önem taşıyor.

Görüntülerin kayıt altına alınması ve paylaşılması, yerel ekosistemdeki biyolojik çeşitliliğin takip edilmesine yardımcı olurken, nadir türlere yönelik farkındalığı artırıyor.

BİNGÖL'DE NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA DAĞ KEÇİSİ DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.