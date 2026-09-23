Petek Genç bir yılda kente açılan önemli gençlik alanı oldu

Petek Genç birinci yılını tamamladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından gençlerin eğitim, sosyal ve günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayata geçirilen PETEK Genç, açılışının ilk yılında yoğun ilgi gördü. Merkez, hizmete başladığı günden bu yana gençlerin buluşma, çalışıp dinlenme ve dijital imkânlardan faydalanma ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir yaşam alanı haline geldi.

Merkezde sunulan imkânlar:

PETEK Genç bünyesinde etüt merkezi, bireysel ders çalışma alanları, dijital gençlik merkezi, kütüphane, kafeterya ve çamaşırhane gibi farklı hizmetler bir arada sunuluyor. Bu çok yönlü yapı, öğrencilerin hem akademik çalışmaları hem de sosyal ihtiyaçları için uygun ortam sağlıyor. Özellikle ders çalışma ve dinlenme alanları, merkezin gençler tarafından sık tercih edilen bölümleri arasında yer aldı.

Kullanım verileri ve çamaşırhane hizmeti:

Açıldığı ilk yıl içinde 176 bin 27 öğrenci ve vatandaş PETEK Genç'ten yararlanırken, günlük yaşamı kolaylaştıran çamaşırhane hizmetinden de 4 bin 650 kişi faydalandı. Bu rakamlar merkezin gençlerin ihtiyaçlarına cevap verdiğini ve kısa sürede şehrin gençlik dinamikleri içinde yerini aldığını gösteriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi projeyi, SBB Başkanı Halit Doğan'ın seçim vaatleri arasında hayata geçirdi. Doğan, merkezde sunulan hizmetlerin gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına katkı sağladığını belirterek, PETEK Genç’in şehirdeki gençlerle birlikte büyüyen bir alan olduğunu vurguladı. Belediye yetkilileri, geri dönüşler doğrultusunda benzer projelerin sayısını artırmayı ve daha fazla gence ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bir yıllık süreçte elde edilen kullanım yoğunluğu, PETEK Genç'in hem fiziksel mekân hem de sunulan hizmet çeşitliliği açısından gençlerin günlük hayatında kalıcı bir yer edindiğini ortaya koyuyor. Merkezin sunduğu çoklu imkânlar, öğrencilerin eğitim süreçlerine doğrudan destek sağlar nitelikte olup, sosyal ve dijital aktiviteler için de kapsamlı seçenekler sunmaya devam ediyor.

PETEK GENÇ, HİZMETE AÇILIŞININ BİRİNCİ YILINI GERİDE BIRAKTI. GENÇLERİN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ MERKEZ, GERİDE KALAN BİR YILLIK SÜREÇTE 176 BİN 27 ÖĞRENCİ VE VATANDAŞI AĞIRLARKEN, SUNDUĞU ÇAMAŞIRHANE HİZMETİNDEN İSE 4 BİN 650 KİŞİ FAYDALANDI. (HALİT DOĞAN)