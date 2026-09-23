Mevsimlik işçilerin 3 milyon lira alacağı için dava açıldı: çavuş darp edildi

Eskişehir'de alacak tartışması yargıya taşındı

Eskişehir'de mevsimlik işçilerin çavuşluğunu yapan Ahmet Kirazcıoğlu, birlikte çalıştıkları tarla sahibine karşı yaklaşık 2 milyon 980 bin lira tutarındaki alacağını tahsil edemediği için hukuki yola başvurduğunu açıkladı. Kirazcıoğlu, alacakları kapatabilmek amacıyla kendi araçlarını satarak işçilere ödeme yapmaya çalıştığını belirtti.

Alacak tutarı ve ödeme iddiaları

Kirazcıoğlu, geçen sezondan bu yana birlikte çalıştıkları tarla sahibi A.K.G. ile olan alacağın toplamının 2 milyon 980 bin lira olduğunu söyledi. İşçilerin yevmiyelerini ödeyebilmek için iki aracını sattığını; araçlardan birinin 800 bin lira, diğerinin 1 milyon 250 bin lira karşılığında elden çıktığını anlattı. Karşı taraftan ön ödeme olarak kendisine verilen 1,5 milyon liralık çekin ise sahte olduğu ve karşılıksız çıktığını iddia etti. Tarla sahibinin kızı M.G. tarafından kendisine iletilen miktarın ise 50 bin lira olduğunu belirtti.

Darp iddiası ve sağlık işlemleri

Alpu ilçesinde yaşanan yüz yüze görüşmede alacağını talep ettiğini söyleyen Kirazcıoğlu, karşı tarafın kaçmaya çalıştığını, kaçarken itmesi sonucu burnunun kanadığını ifade etti. İlk müdahalesi Alpu ilçe hastanesinde yapılan Kirazcıoğlu, Eskişehir'e sevk edilerek burada tomografi ve filmlerinin çekildiğini, darbe nedeniyle darp raporu aldığını ve şahıstan şikayetçi olduğunu bildirdi.

Kirazcıoğlu, yaşanan olayın hem kendi ailesinde hem de mevsimlik işçiler arasında huzursuzluk yarattığını, itibarlarının zedelendiğini vurguladı ve olaya ilişkin yetkililerden müdahale talep etti. Ayrıca durumu Eskişehir Valiliği başta olmak üzere ilgili makamlara ilettiğini açıkladı.

Olayla ilgili resmi soruşturma ve yargı süreci devam ediyor; tarafların iddiaları, alınan raporlar ve şikâyet doğrultusunda yetkili mercilerce değerlendirilecek.

AHMET KİRAZCIOĞLU, VERİLEN ÇEKİN SAHTE ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ