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Midelerine sakladıkları uyuşturucuyla Aksaray'da yakalanan 6 kişi tutuklandı

Aksaray'da iki ayrı operasyonda midelerine uyuşturucu yuttukları belirlenen 6 şüpheli yakalandı; 24,52 g eroin ve 535,53 g metamfetamin ele geçirildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Midelerine sakladıkları uyuşturucuyla Aksaray'da yakalanan 6 kişi tutuklandı

Operasyonla yakalanma ve soruşturmanın başlangıcı

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından midelerine uyuşturucu yutarak Aksaray'a sevk yapılacağı yönünde istihbari bilgiye ulaştı. Şüphelilerin kimlikleri tespit edilip teknik ve fiziksel takip başlatıldı.

Takip sonucunda, şahısların il sınırlarına girişiyle eş zamanlı olarak iki ayrı operasyonda şüphelilere müdahale edildi. Operasyonlar Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Takip süreci ve yakalanma detayları:

Takip edilen 6 şahıstan 3'ü bir ilden, diğer 3'ü farklı bir ilden geldiği belirlenirken, yapılan gözaltılar sonrası sağlık kontrollerinde bazı şüphelilerin midelerinde uyuşturucu olduğu tespit edildi. Toplam 6 kişi emniyete sevk edildi.

Ele geçirilen maddeler ve adli süreç:

İç muayeneler sonucu bir şüphelinin midesinden 13 parça halinde 24,52 gram eroin çıkarıldı, diğer bir şüpheliden ise iç muayenede bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Operasyon genelinde ayrıca toplam 535,53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturma ve delil toplama işlemlerinin Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdüğü aktarıldı.

AKSARAY’A ŞEHİR DIŞINDAN YUTARAK MİDELERİNDE UYUŞTURUCU MADDE GETİREN 6 ŞAHIS 2 FARKLI OPERASYONLA...

AKSARAY’A ŞEHİR DIŞINDAN YUTARAK MİDELERİNDE UYUŞTURUCU MADDE GETİREN 6 ŞAHIS 2 FARKLI OPERASYONLA YAKALANIRKEN, MİDELERİNDEN UYUŞTURUCULAR ÇIKARILAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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