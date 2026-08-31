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Manavgat’ta dağlık arazide çıkan yangın hava ve kara ekipleriyle kontrol altına alındı

Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında dün öğlen başlayan sarp ve dağlık arazideki yangın, hava ve kara ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:47

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat’ta dağlık arazide çıkan yangın hava ve kara ekipleriyle kontrol altına alındı

müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında dün öğlen saatlerinde başlayan yangına ilk andan itibaren yoğun ekip sevk edildi. Olay yerine 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel ile müdahale edildi.

Operasyona ayrıca AFAD, Jandarma ve çeşitli STK ekipleri de destek verdi; karadan ve havadan eş zamanlı yürütülen çalışmalar, arazinin sarp ve dağlık yapısı nedeniyle zorluklar içerdi.

yangının ilerleyişi ve kontrol altına alınması:

Dün akşam saatlerinde yangının enerjisi düşürüldü. Bugün gerçekleştirilen yoğun hava ve kara müdahalesiyle alevlerin yayılması engellendi ve yangın kontrol altına alındı. Yetkililer sahada soğutma ve gözetim çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yangının çıktığı alanın sarp ve dağlık olması nedeniyle müdahale ekipleri, bölgede şeritler oluşturarak yangının önünü kesmeye odaklandı. Havadan yapılan su bırakma operasyonları ile karadan yürütülen söndürme çalışmaları birlikte yürütüldü.

Kamu kurumları ile sivil toplulukların koordineli çalışması, kısa sürede etkin müdahaleye olanak sağladı; yetkililer, alevlerin tamamen sönmesi ve olası risklerin ortadan kalkması için saha çalışmasının devam edeceğini belirtti.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SARP VE DAĞLIK ARAZİDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAVADAN VE KARADAN...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SARP VE DAĞLIK ARAZİDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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