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Milletvekili Ölmeztoprak Darende'de tarih, üretim ve enerji projelerini sahada değerlendirdi

AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Darende'de kamu yatırımları, belediye projeleri ve kadın üreticilerle temaslarda bulundu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:00

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Milletvekili Ölmeztoprak Darende'de tarih, üretim ve enerji projelerini sahada değerlendirdi

Programın kapsamı:

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Darende ilçesinde yürütülen kamu yatırımlarını, belediye projelerini ve vatandaş taleplerini yerinde görmek için kapsamlı bir çalışma programı gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelindi; öncelikli ihtiyaçlar ve koordinasyon gerektiren konular ele alındı.

Program, Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ile başlayan görüşmeyle icraatların ve vatandaş beklentilerinin değerlendirildiği bir oturumla hareketlendi. Ölmeztoprak, mahalle ziyaretleri ve sahada doğrudan alınan geri bildirimlerin ilgili kurumlara aktarıldığını ve yatırımların takibini sürdürdüklerini ifade etti.

Ticaret, sosyal alan ve kadın girişimciler:

İncelemeler kapsamında Milletvekili Ölmeztoprak, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile bir araya gelerek ilçede devam eden ve planlanan projeleri masaya yatırdı. Görüşmede belediyenin öncelikleri, hizmetlerin yürütülmesi ve kurumlar arası eşgüdüm üzerinde duruldu.

Ticaret hayatına yönelik en önemli projelerden biri olan Yeni Çarşı Projesi yerinde incelendi. Proje toplam 251 bağımsız bölüm içerecek şekilde planlandı; bunların 186'sı tek katlı dükkân, 64'ü dubleks dükkân ve ayrıca bir etkinlik salonu olacak. Ölmeztoprak, projenin Darende'nin ticari dinamizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Sungur Mahallesi'nde planlanan Millet Bahçesi Projesi yaklaşık 21 dönümlük bir alanda hayata geçirilmesi amaçlanan, yeşil alanlar, peyzaj düzenlemeleri ve farklı yaş gruplarına hitap eden sosyal donatılar içerecek şekilde değerlendirildi.

Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni, ziyaret programının dikkat çeken duraklarından biri oldu. Ölmeztoprak, Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve eşi Fadime Bozkurt ile birlikte burada üretim yapan kadın girişimcilerle buluştu. Bedesten içerisindeki merkezde faaliyet gösteren 28 kadın girişimci'ye işyeri ve istihdam imkânı sağlandığına dikkat çekildi; tarihi dokunun korunarak ekonomik üretime dönüştürülmesinin bölge ekonomisi ve kültürel kimlik açısından değeri vurgulandı.

Enerji, kırsal yaşam ve altyapı yatırımları:

Programda enerji yatırımları ve kırsal yaşamı güçlendirmeye yönelik adımlar da yer aldı. Zaviye Mahallesi'nde kurulan 700 kilovat kapasiteli Güneş Enerji Santrali yerinde incelendi; Ölmeztoprak, yenilenebilir enerji yatırımlarının çevresel katkısıyla birlikte belediye hizmetlerine gelir getireceğini, bu tür yatırımların yaygınlaşmasının önem taşıdığını belirtti.

Ağılyazı Mahallesi ziyaretinde hanelerde üretim kültürünü yaşatan vatandaşlarla sohbet edildi ve mahallede deprem sonrası inşa edilen 13 kırsal konut kontrol edildi. Ölmeztoprak, doğup büyüdükleri topraklarda güvenli konutlara kavuşmanın kırsal yaşamın güçlenmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

İlçenin altyapısına katkı verecek yatırımlar kapsamında Çukurkaya Mahallesi'nde faaliyete geçen asfalt plenti üretim tesisi hakkında da bilgi alındı; tesisin bölgesel altyapı çalışmalarına hız kazandırması bekleniyor.

Kültürel miras ve turizme katkı:

Programın son bölümünde Somuncu Baba Külliyesi ve Şeyh Hamid-i Veli Türbesi ziyaret edildi. Ölmeztoprak, Darende'nin asırlardır Anadolu'nun önemli ilim ve gönül merkezlerinden biri olduğunu hatırlatarak, külliyenin camisi, türbesi, kütüphanesi ve müzesiyle ilçenin tarihi ve manevi kimliğinin öne çıkan unsurlarından olduğunu söyledi. Somuncu Baba Külliyesi'nin inanç ve kültür turizmine sağladığı katkının, Darende'nin tanıtımına ve sosyal yaşamına olumlu yansıdığına dikkat çekildi.

Ayrıca restore edilerek sanat, eğitim ve kültür merkezi olarak hizmete açılan Tarihi Cumhuriyet İlkokulu binası ziyaret edildi; burada oluşturulan müze ve atölyelerin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunduğu not edildi.

Ölmeztoprak'ın Darende programı, tarihi mirasın korunması, kadın istihdamının artırılması, yenilenebilir enerji ve kırsal yaşamı güçlendirmeye yönelik adımların yerinde değerlendirilmesiyle tamamlandı. Ziyaretler sırasında elde edilen tespitler ve vatandaş talepleri ilgili kurumlarla paylaşılmaya devam edecek.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK, DARENDE’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KAPSAMLI...

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK, DARENDE’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KAPSAMLI PROGRAMDA KAMU YATIRIMLARINI, BELEDİYE PROJELERİNİ VE VATANDAŞ TALEPLERİNİ YERİNDE DEĞERLENDİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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