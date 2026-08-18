Minibüs şarampole uçtu: Sivas'ta 4 ölü, 10 yaralı

kaza ve ilk tespitler:

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, Zara-Suşehri kara yolu Geminbeli geçidi yakınlarında meydana gelen kazada, Sivas istikametine gitmekte olan 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü bilinmeyen bir nedenle şarampole uçtu.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı. Olayın nedenine ilişkin yetkili kuruluşlardan henüz ayrıntılı açıklama gelmedi; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

kurtarma çalışmaları ve müdahale:

Bölgeye çok sayıda kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık kuruluşlarına nakledildi. Yetkililer ulaşımın kontrollü sürdüğünü ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE UÇTU, İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4’Ü AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI.