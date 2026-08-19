Minibüste fenalaşan genç kız için şoför rotayı hastaneye çevirdi

Olayın gelişimi:

Edirne'de şehir içi minibüsünde seyahat eden bir genç kızın fenalaşması üzerine yolcular durumu şoföre bildirdi. Emekli polis memuru olan minibüs şoförü Ayhan Korkmaz (52), güzergahını değiştirerek genç kızı acil müdahale için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedavi ve tepkiler:

Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şoförün hızlı ve dikkatli müdahalesi yolcular tarafından takdir topladı.

EDİRNE'DE ŞEHİR İÇİ MİNİBÜSÜNDE SEYAHAT EDEN GENÇ KIZ, ŞOFÖR TARAFINDAN HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ.