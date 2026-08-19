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Minibüste fenalaşan genç kız için şoför rotayı hastaneye çevirdi

Edirne'de minibüste fenalaşan genç kızı gören yolcuların haber vermesiyle emekli polis şoför Ayhan Korkmaz güzergahını değiştirip kızı hastaneye yetiştirdi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 19:26

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 19:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Minibüste fenalaşan genç kız için şoför rotayı hastaneye çevirdi

Olayın gelişimi:

Edirne'de şehir içi minibüsünde seyahat eden bir genç kızın fenalaşması üzerine yolcular durumu şoföre bildirdi. Emekli polis memuru olan minibüs şoförü Ayhan Korkmaz (52), güzergahını değiştirerek genç kızı acil müdahale için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedavi ve tepkiler:

Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şoförün hızlı ve dikkatli müdahalesi yolcular tarafından takdir topladı.

EDİRNE&#039;DE ŞEHİR İÇİ MİNİBÜSÜNDE SEYAHAT EDEN GENÇ KIZ, ŞOFÖR TARAFINDAN HASTANEYE...

EDİRNE'DE ŞEHİR İÇİ MİNİBÜSÜNDE SEYAHAT EDEN GENÇ KIZ, ŞOFÖR TARAFINDAN HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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