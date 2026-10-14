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MİT destekli operasyonda kırmızı bültenle aranan kripto zanlısı Richard James Schueller ve eşi yakalandı

İnterpol kırmızı bültenli Richard James Schueller, MİT ve emniyet operasyonuyla İstanbul'da eşi A.K. ile yakalandı; çok sayıda delil ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

MİT destekli operasyonda kırmızı bültenle aranan kripto zanlısı Richard James Schueller ve eşi yakalandı

İstanbul'da MİT destekli operasyonla yakalama

İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılığı şüphelisi Richard James Schueller, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Operasyonda zanlının eşi A.K. de gözaltına alındı.

operasyonun seyri:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT desteğiyle yürütülen çalışmalarda Schueller'in Beşiktaş'taki adresinin tespit edilmesi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonrası sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda şüpheli ve eşi yakalanarak emniyete götürüldü.

ele geçirilen deliller ve malvarlığı:

Adres aramasında çok sayıda dijital materyal, nakit ve ziynet eşyası ile silah ele geçirildi. Bulunanlar arasında 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek ve 3 hafıza kartı yer aldı. Ayrıca 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör ve bin 360 mermi ile bir tane kama diye tabir edilen bıçak bulundu.

Tahsil edilen diğer eşyalar arasında 2 dron, 24 kol saati, 20 altın bileklik, 7 altın zincir kolye ve nakit olarak 600 bin dolar, 2 bin 600 Euro ile 50 bin Türk Lirası yer aldı.

Yetkililer, Schueller hakkında Finlandiya tarafından INTERPOL aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldığını ve yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunduğunu bildirdi. Şüpheli ile eşi hakkında yürütülen tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor; emniyet ekipleri delillerin incelenmesini sürdürüyor.

İNTERPOL TARAFINDAN ULUSLARARASI DÜZEYDE KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN KRİPTO DOLANDIRICILIK FAİLİ...

İNTERPOL TARAFINDAN ULUSLARARASI DÜZEYDE KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN KRİPTO DOLANDIRICILIK FAİLİ RİCHARD JAMES SCHUELLER, MİT VE EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN İSTANBUL’DA DÜZENLENEN OPERASYONDA EŞİ A.K. İLE BİRLİKTE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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