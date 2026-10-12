Mitolojinin beyaz perde yolculuğu Osmangazi’de başlayacak

Mitolojinin beyaz perde buluşması Osmangazi’de

Binlerce yıllık mitolojik anlatılar, bu yıl "İnsanlığın Ortak Hikayesi" temasıyla sinemanın dilinde yeniden yorumlanıyor. 4. Mitoloji Film Haftası'nın Bursa ayağına Osmangazi Belediyesi ev sahipliği yapacak ve program 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlikler, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen 12 Ekim-4 Kasım 2026 takvimindeki altı şehirli kültür yolculuğunun bir parçası olacak.

Programın öne çıkan etkinlikleri:

Etkinliklerin Bursa kapsamı iki mekânda sürüyor: Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Ördekli Kültür Merkezi. İlk gün, 16 Ekim saat 13.00'te finalist kısa filmler Firavun, Mori ve Galaksinin Tezenesi gösterilecek. Saat 14.00'te Prof. Dr. Haşim Şahin, Özlem Ertan ve Prof. Dr. Erkan Sevinç moderasyonunda "Geyikli Baba ve Anadolu Efsaneleri" paneli izleyiciyle buluşacak.

Aynı gün saat 16.00'da Efe Elmas ve Gökmen Küçüktaşdemir tarafından sunulacak "Ertuğrul Gazi Rüyası Üzerinden Mitoloji ve Rüyalar, İnsanlığın Ortak Hikayesi" başlıklı program yer alacak. Gün, saat 18.00'de gösterimi yapılacak Asterix & Obelix: Mission Cleopatre filmiyle tamamlanacak.

Çok disiplinli etkinlikler ve ikinci gün programı:

17 Ekim'de Ördekli Kültür Merkezi'nde devam eden program saat 13.00'te Ecehan Biçen'in "Odysseus'un Yolculuğu" söyleşisiyle açılacak. Saat 15.00'te festival seçkilerinden filmler gösterilecek; 17.00'de Sibel Önbaş tarafından sunulacak "Antik Tadımlar" etkinliği izleyicilere antik mutfak deneyimleri sunacak. Gün, saat 18.00'de Algorave İzmir'in "Mitolojik Ezgiler" konseriyle son bulacak.

Yarışmalar ve katılım bilgileri:

Organizasyon kapsamında iki ayrı yarışma düzenleniyor: "Doğa ve Mitoloji" temalı Kısa Film Yarışması ile "Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri" temalı Kısa Film Senaryo Yarışması. Ödüller festival sürecinde sahiplerini bulacak. Bursa programı boyunca düzenlenen tüm etkinlikler ücretsiz ve halka açık olup katılıma ilişkin güncel bilgiler ve detaylar @mitolojifest Instagram hesabından takip edilebilecek.

Mitoloji Film Haftası, mitolojik temaları sinema dilinin yanı sıra paneller, sergiler, konserler ve tadım etkinlikleriyle birleştirerek kültürel hafızanın izlerini görünür kılmayı amaçlıyor. Bursa ayağı, kentin kültür-sanat yaşamına farklı bir soluk getirecek şekilde kurgulanmış etkinliklerle izleyiciyi kadim hikayelerin izinde bir yolculuğa davet ediyor.

BİNLERCE YILLIK MİTOLOJİK ANLATILAR, SİNEMANIN BÜYÜLÜ DÜNYASINDA YENİDEN HAYAT BULACAK. BU YIL “İNSANLIĞIN ORTAK HİKAYESİ” TEMASIYLA ALTI ŞEHRE YAYILAN 4. MİTOLOJİ FİLM HAFTASI’NIN BURSA AYAĞINA OSMANGAZİ BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. PANORAMA 1326 BURSA FETİH MÜZESİ İLE ÖRDEKLİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İKİ GÜNLÜK PROGRAMDA SİNEMASEVERLER MİTOLOJİ, KÜLTÜR VE SANATIN BULUŞTUĞU ÖZEL BİR YOLCULUĞA ÇIKACAK.