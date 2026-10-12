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Bursa'nın manevi rotası: evliyalar ve dini mekânlarla keşif

Prof. Dr. Mustafa Kara rehberliğinde düzenlenen dört saatlik gezi, Bursa Mevlevihanesi'nden Somuncu Baba türbesine dek kentin manevi mirasını yerinde tanıttı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa'nın manevi rotası: evliyalar ve dini mekânlarla keşif

Bursa'nın manevi mirasına yolculuk

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara rehberliğinde düzenlenen gezi, kentin köklü tarihini ve manevi değerlerini tanımayı amaçladı. Etkinlik, Bursa Mevlevihanesi’nde başladı ve yaklaşık 20 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Ziyaret edilen mekânlar:

Program kapsamında Üftade Hazretleri Dergahı, Üç Kuzular Camii, Molla Fenari Hazretleri Türbesi ve Somuncu Baba’nın türbeleri ziyaret edildi. Dört saat süren yürüyüş boyunca katılımcılara bu mekânların tarihî geçmişi, dini ve tasavvufi önemi aktarıldı.

Tarih ve tasavvufun buluşması:

Gezi sırasında Bursa’nın asırlara uzanan tasavvuf geleneği ile ilim ve irfan hayatı ele alındı. Prof. Dr. Mustafa Kara’nın anlatımları, şehrin manevi kimliğinin oluşumunda iz bırakmış şahsiyetlerin rolünü ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Etkinlik, katılımcılara tarihi mekânları yerinde deneyimleme fırsatı sundu; sohbetler ve açıklamalar eşliğinde Bursa’nın manevi dokusuna dair hem bilgi hem de farkındalık sağlandı.

BURSA&#039;NIN MANEVİ DEĞERLERİNE YOLCULUK

BURSA'NIN MANEVİ DEĞERLERİNE YOLCULUK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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