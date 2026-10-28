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MTK Koleji'nde cumhuriyet coşkusu: miniklerden orkestra gösterilerine

MTK Koleji, 29 Ekim kutlamalarını tören, dans, şiir ve bando eşliğinde gerçekleştirdi; veliler ve konuklarla cumhuriyet coşkusu paylaşıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Hazal Tunç

MTK Koleji'nde cumhuriyet coşkusu: miniklerden orkestra gösterilerine

kutlama programı:

MTK Koleji, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı düzenlediği tören ve gösterilerle coşkuyla kutladı. Öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri, şiir dinletisi, "Cumhuriyet Anısı" etkinliği, bando gösterisi ve okul orkestrası kutlamalara renk kattı. Farklı okulların da katıldığı programda sahne performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı.

yönetimden mesaj:

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlamaların açılışında konuşan MTK Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan İnan, Cumhuriyet'in bağımsızlık, özgürlük ve millet egemenliğinin simgesi olduğunu vurguladı. İnan, Cumhuriyet'in geleceğe taşınmasında eğitimin önemine dikkat çekerek, MTK Koleji olarak öğrencilerin akademik başarılarının yanında bilimsel düşünen, sorgulayan, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirtti.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle andığını ifade eden İnan, öğrenci ve konukların bayramını kutlayarak sözlerini "Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun, yaşasın cumhuriyet" diyerek tamamladı.

anaokulu etkinliği ve armağanlar:

MTK Anaokulu öğrencileri de 29 Ekim'i MTK Kolej Akademi'de düzenlenen törende kutladı. Kırmızı beyaz cumhuriyet renkli kostümleriyle minikler, Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini yaşarken aileler de kutlamaya eşlik etti. Törenler kapsamında velilere ve katılımcılara MTK Koleji tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlatılan "Cumhuriyet Kolonyası" armağan edildi; bu özel hediye etkinliğe katılanlara bayram anısı olarak sunuldu.

Program, hem öğrencilerin sahne performanslarının niteliği hem de veliler ve konukların birlikteliğiyle Cumhuriyet Bayramı'nın önemini pekiştirdi. MTK Koleji'nin düzenlediği kutlamalar, eğitim kurumunun toplumsal rolünü ve genç nesillere aktarmayı hedeflediği değerleri gözler önüne serdi.

MTK KOLEJİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI DÜZENLEDİĞİ TÖREN VE GÖSTERİLERLE COŞKUYLA...

MTK KOLEJİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI DÜZENLEDİĞİ TÖREN VE GÖSTERİLERLE COŞKUYLA KUTLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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