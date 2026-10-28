Nilüfer'de Mehmet H. Doğan anısına verilen ödül Hüseyin Köse'ye gitti

Nilüfer'de Mehmet H. Doğan ödül töreni:

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Mehmet H. Doğan Ödülü töreni Nâzım Hikmet Kültürevi'nde yapıldı. Bu yıl ödül, 'Susan Şeylerin Gürültüsü' adlı eseriyle Hüseyin Köse'ye layık görüldü. Etkinlik, Türkçe yayımlanan şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmeyi ve çağdaş Türk şiirinin usta eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan'ın anısını yaşatmayı amaçladı.

Törene Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Furkan Yavuz ile çok sayıda edebiyatsever katıldı. Yavuz açılış konuşmasında Mehmet H. Doğan'ın şiir okumaları ve eleştirileriyle Türk şiirine önemli katkılar sunduğunu vurguladı ve seçici kurulda görev alan isimlere teşekkür etti. Seçici kurul üyeleri arasında Metin Celâl, Orhan Alkaya, Emel Kaya, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Nilay Özer ve Orhan Tekelioğlu bulunuyordu.

jüri kararının gerekçesi:

Jüri Başkanı Metin Celâl, kararı okurken eserin şiir eleştirisini hem teorik hem de deneme boyutuyla bir araya getirdiğini belirtti. Celâl, eserin akademik çözümleme alanını aşarak denemeyle buluştuğunu ve böylece daha geniş bir okur kitlesine açıldığını ifade etti. Ayrıca eserin sanatçı duyarlılığı ile akademik birikimi harmanlaması, şiir eleştirisine kattığı derinlik, özgünlük ve ufuk açıcı yaklaşımının ödül gerekçesi olduğunu söyledi.

ödül sahibi konuşması ve söyleşi:

Ödülü almak üzere sahneye çıkan Hüseyin Köse, Mehmet H. Doğan'ı İzmir'deki öğrencilik yıllarında tanıma fırsatı bulduğunu, Doğan'ın şiir, deneme, inceleme ve eleştiri literatüründe önemli bir hafıza olduğunu anlattı. Köse, Doğan'ın kendine özgü üslubuna dikkati çekerek Nilüfer Belediyesi'ne ödüle değer verdikleri için teşekkür etti ve 'Susan Şeylerin Gürültüsü' kitabının deneme, inceleme ve eleştiri türleri arasında bir yerde durduğunu belirtti. Tören sonunda Furkan Yavuz ile Metin Celâl ödülü Köse'ye takdim etti.

Ardından Metin Celâl ile Hüseyin Köse arasında gerçekleşen söyleşide Köse, şiire başlama sürecini, 2000 yılında yayınlanan ilk kitabını ve edebiyat serüvenini, etkilendiği yazarları ve günümüz Türk şiiri üzerine düşüncelerini paylaştı.

cumhuriyet haftası şiir oturumu:

Ödül töreninin ardından Cumhuriyet Haftası kapsamında 'Vatanın Yükselen Sesi Bir Cumhuriyet Şarkısı' başlıklı bir şiir oturumu düzenlendi. Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları Ayşe Gülerman Kum, Ayşe Güreşçi ve Hande Ağaoğlu Cumhuriyet, özgürlük ve bağımsızlık temalı şiirleri seslendirdi. Oturuma keman sanatçısı Fulya Borazan, flüt sanatçısı Dilan Acar ve çello sanatçısı Eren Can Kurt müzikleriyle eşlik etti.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ MEHMET H. DOĞAN ÖDÜLÜ, “SUSAN ŞEYLERİN GÜRÜLTÜSÜ” ADLI ESERİYLE HÜSEYİN KÖSE’YE VERİLDİ. NÂZIM HİKMET KÜLTÜREVİ’NDEKİ TÖRENİN ARDINDAN CUMHURİYET HAFTASI KAPSAMINDA ŞİİR DİNLETİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.