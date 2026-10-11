Mudanya'da gökyüzüne taşan tarih ve heyecan: SOLOTÜRK coşkusu

Gösterinin atmosferi ve izleyici yoğunluğu:

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen kutlamalar, 104. yıl dönümüne özgü bir görsel şölene dönüştü. Sahilde toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK ekibinin akrobasi uçuşlarını heyecanla izledi. Türk bayraklarıyla donatılan kıyıda aileler ve çocuklar, gösterinin her anını alkışlarla karşıladı; kalabalık sahil boyunca yoğunluk oluşturdu.

Organizasyonun yapıldığı gün, izleyiciler gösteriyi hem kıyıdan hem de çevre ilçelerden gelen ziyaretçilerle birlikte takip etti. Uçuş sırasında yapılan manevralar büyük beğeni toplarken, halkın gösteriye ilgisi etkinliğin en dikkat çeken yanlarından biri oldu.

Protokol katılımı ve temsilciler:

Etkinliği takip edenler arasında resmi protokol de yer aldı. Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz, Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Gülhan Gül Akdeniz, İlçe Jandarma Komutanı Veli Türk ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç gösteriyi izleyen isimler arasındaydı. Siyasi parti ilçe başkanlarının da katıldığı etkinlik, protokol ve vatandaşların ortak ilgisini çekti.

Tarihi bağlam ve kutlamanın önemi:

11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Mütarekesi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın diplomatik kazanımlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl düzenlenen anma etkinlikleri, söz konusu tarihî günün 104. yıl dönümünde gerçekleşti. SOLOTÜRK gösterisi, kutlamalar içinde öne çıkan etkinliklerden biri olarak hem ilçenin tarihine yakışan hem de katılımcılara unutulmaz anlar sunan bir program olarak değerlendirildi.

Etkinlik organizatörleri ve katılımcılar, gökyüzünde sergilenen akrobasi uçuşlarının, Mudanya'daki anma törenlerine ayrı bir renk ve dinamizm kattığını belirtti. Kutlamalar boyunca sahildeki yoğun katılım, bölgedeki tarih bilincinin yanı sıra toplumsal birlikteliğin de bir göstergesi olarak görüldü.

Mudanya'da SOLOTÜRK coşkusu, gökyüzü gösterisine yoğun katılım