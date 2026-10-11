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Solotürk Mudanya'da gökyüzünü doldurdu

SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi’nin 104. yılı kutlamalarında F-16 ile Mudanya sahilinde nefes kesen manevralar sergiledi; halk yoğun ilgi gösterdi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Emre Koç

Solotürk Mudanya'da gökyüzünü doldurdu

SOLOTÜRK Mudanya sahilinde nefes kesen gösteri sundu

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi’nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mudanya ilçesinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Mudanya Belediyesi tarafından "Kuruluşta İmzamız Var" temasıyla düzenlenen kutlamalarda, gösteri Mudanya Sahili'nde Kaymakamlık Binası önünden takip edildi.

Gösteri ve prova uçuşları:

Saat 12.30'da başlayan gösteride, SOLOTÜRK pilotu F-16 uçağıyla gökyüzünde ustalık gerektiren manevralar sergiledi. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sahil bandını doldurarak gösteriyi izledi. Ekibin, bir önceki gün çevre tanıma ve prova uçuşlarını gerçekleştirdiği kaydedildi; gösteri kutlama programının en dikkat çeken bölümünü oluşturdu.

Kutlama programı ve katılım:

Mudanya Mütarekesi’nin 104. yılı programı sabah 10.00'da Mütareke Meydanı’ndaki resmi törenle başladı. SOLOTÜRK performansının ardından etkinlikler, saat 15.00'te Mütareke Meydanı’nda düzenlenecek 104. Yıl Dönümü Törenleri ile devam edecek. Etkinliklerde gözlenen yoğun katılım, kutlamaların yerel halk ve ziyaretçilerce büyük ilgi gördüğünü ortaya koydu.

SOLOTÜRK, MUDANYA MÜTAREKESİ&#039;NİN 104. YILINDA MUDANYA SEMALARINDA GÖSTERİ YAPTI

SOLOTÜRK, MUDANYA MÜTAREKESİ'NİN 104. YILINDA MUDANYA SEMALARINDA GÖSTERİ YAPTI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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