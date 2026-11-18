kış tedbirleri toplantısında alınan ana kararlar:

Muğla Valiliği'nde yapılan Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı, il genelinde kış aylarında trafik güvenliğinin sağlanması ve olumsuzlukların önlenmesine odaklandı. Toplantı Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda, Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu başkanlığında gerçekleştirildi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, yerel yönetimler, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

uygulamaya ilişkin planlama ve öncelikler:

Gündemde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda il genelinde uygulanacak tedbirler yer aldı. Katılımcılar, 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu olması başta olmak üzere, karayollarında buzlanma ve kar yağışına karşı yürütülecek tuzlama ve temizlik çalışmaları ile trafik denetimlerinin artırılması konularını ayrıntılı şekilde ele aldı.

koordinasyon ve iletişim stratejileri:

Toplantıda ayrıca sürücülerin kış şartlarına uygun donanımla yola çıkmaları konusunda bilinçlendirme çalışmalarının önemi vurgulandı. Olumsuz hava şartlarında yaşanabilecek trafik aksamalarının önüne geçilmesi, yolların ulaşıma açık tutulması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun kesintisiz sağlanmasına yönelik planlamalar üzerinde duruldu.

Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Muğla'nın geniş coğrafyasında kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm kurumların her zaman hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Her zaman hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Toplantı, kış mevsimi boyunca uygulanacak tedbirlerin değerlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi kararının tekrar vurgulanmasıyla sona erdi.

MUĞLA’DA KIŞ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI