Türk Hava Yolları Çengdu ile batı Çin bağlantısını güçlendiriyor

Türk Hava Yolları Çengdu hattını resmen hizmete açtı

Türk Hava Yolları, Çin’in batısındaki önemli merkezlerden Çengdu kentine tarifeli seferlerini 11 Kasım 2026 itibarıyla başlattı. Bu hamleyle havayolu, Pekin, Şanghay ve Guangzhou’dan sonra Çin kıtasındaki dördüncü destinasyonunu ağına eklemiş oldu ve bölgedeki uçuş ağını genişletti.

Çengdu'nun ekonomik ve kültürel rolü:

Çengdu, Sichuan eyaletinin başkenti olarak elektronik, otomotiv, havacılık, biyoteknoloji ve yapay zekâ gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası şirketlere ev sahipliği yapan önemli bir ticaret ve lojistik merkezidir. Kent, UNESCO tarafından verilen "Gastronomi Şehri" unvanı ve dünyaca ünlü Sichuan mutfağıyla da öne çıkıyor. Ayrıca turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Çengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü, kentin ziyaretçi çekme gücünü artıran bir başka unsur olarak öne çıkıyor; şehir 21 milyonu aşan nüfusuyla bölgenin kilit merkezlerinden biridir.

Sefer programı, uçak tipi ve kampanya koşulları:

Yeni hat kapsamında İstanbul–Çengdu yönü çarşamba, cuma ve pazar; Çengdu–İstanbul yönü ise pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç frekans icra edilecek. Seferler, Çengdu Tianfu Uluslararası Havalimanına gerçekleştirilirken uçuşlar Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçaklarla yapılacak. Açılışa özel kampanya çerçevesinde gidiş-dönüş biletler 540 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu; belirtilen ücretler THY’nin resmi internet sitesinde geçerli olup, bilet satış ofisleri ve acentelerde farklılık gösterebilir.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, ilk uçuş sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çin, Türk Hava Yolları’nın stratejik pazarları arasında önemli bir yere sahip. Çin’in en önemli turizm, teknoloji ve havacılık merkezlerinden olan, UNESCO Gastronomi Şehri ünvanına sahip Çengdu’ya başlattığımız seferlerle ülkedeki uçuş ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu yeni hattın, Türkiye ile Çin arasındaki ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Yeni hattın devreye girmesiyle Çengdu, doğrudan İstanbul ve THY’nin küresel ağına bağlanarak hem iş hem de turizm trafiğinde doğrudan erişim imkanı sunacak. Bu bağlantı, iki ülke arasındaki mal ve yolcu akışını kolaylaştırma potansiyeli taşıyor; ayrıca kültürel ve gastronomi odaklı turizm iş birliklerinin güçlenmesine zemin hazırlayabilir.

TÜRK HAVA YOLLARI, ÇİN'İN BATISINDA YER ALAN ÇENGDU KENTİNE TARİFELİ SEFER BAŞLATTI.