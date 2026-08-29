Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 6.984,19 -3,43%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,29 -0,26%
--°

Muğlaspor'da Koşukavak: kazanmak bu aşamada büyük değer taşıyor

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig 4. haftasında Boluspor'u 2-0 yenerek üç puan aldı; teknik direktör Yalçın Koşukavak galibiyetin önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 00:09

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 00:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Muğlaspor'da Koşukavak: kazanmak bu aşamada büyük değer taşıyor

maçın özeti:

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Muğlaspor, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma hızlı başladı; takım ilk yarının başında ve ikinci yarının başında bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi. Rakibin 52. dakikada kırmızı kart görmesi oyunun dengelerini değiştirdi ve Muğlaspor için işi kolaylaştırdı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Yalçın Koşukavak, galibiyetten memnun olduğunu belirtti ancak oyunun bazı yönlerinde eksiklikler olduğunu söyledi.

Koşukavak'ın değerlendirmesi:

Koşukavak sözlerine eski takımı için iyi dileklerini ileterek başladı: "Rakibimizin zor durumda olduğunu biliyorum. Çünkü orada iki sezon çalıştım. İnşallah toparlarlar." Oyuncuların durumuna da değinerek, "Oyundan memnun değilim ama bunda oyuncularıma da haksızlık etmek istemiyorum. Kolay bir şey değil; 22 oyuncu, toplam bir aydır hâlâ tam manasıyla hazır olmayan oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı takımın zamana ve gelişime ihtiyacı olduğuna dikkat çekti: "Oyunun bazı sekanslarından rahatsızım. Ama bugün onu unutuyorum çünkü kazanmak çok değerliydi, kazanmamız gerekiyordu."

gelecek hedefleri ve mesaj:

Koşukavak, hücum ve savunma yönlerinde ilerleme gerektiğini vurguladı ve üç haftadır gol atamamanın ardından alınan üç puanın önemine işaret etti: "3 haftadır gol atmadan 2 puan almak biraz ilginç bir istatistik... Bu bir süreç. Gelişime ihtiyaç duyuyoruz; hem oyun içi hem oyunun hücum tarafı hem de savunma tarafı... 3 puan aldığımız için sevinçliyim, gol yemediğimiz için sevinçliyim."

Sözlerini, daha zor rakiplerin olacağını ve daha organize bir oyun oynamaları gerektiğini söyleyerek tamamladı. Ayrıca Boluspor için iyi dileklerini iletip, orada çok dostu olduğunu ve orada geçirdiği iyi zamanları hatırladı: "İnşallah onlar hakkında da hayırlısı olur."

KOŞUKAVAK; BUGÜN KAZANMAK ÇOK DEĞERLİYDİ

KOŞUKAVAK; BUGÜN KAZANMAK ÇOK DEĞERLİYDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Metin Diyadin: video hakem kararı maçı etkiledi ama takım çabuk yanıt verdi
images

Erzurumspor'a Gençlerbirliği önünde 1 puan morali
images

Sarıyer teknik direktörü Bülent Bölükbaşı: oyuncularımın karakteri galibiyeti ge...
images

Bülent Korkmaz: 60. dakikaya kadar memnunduk, pes etmeyeceğiz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Direksiyonda sızan sürücü ambulans önünde posla yakıt bedelini tahsil etmeye çalıştı

Zeytinburnu'nda tramvay çarpışmasının vagonları parça parça kaldırıldı

Araç alım-satım tartışması taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü

Nefes helikopteri Fethiye'deki yangında gece müdahalesinin merkezinde

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza