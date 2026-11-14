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Muş'ta traktöre çarpmamaya çalışılan manevra sonucu panelvan takla attı

Muş-Bitlis yolunda 60 AL 971 plakalı panelvan, sürücünün traktöre çarpmamak için manevra yaptığı sırada takla attı; Emre Işık öldü, 1'i çocuk 3 yaralı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 23:08

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 23:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muş'ta traktöre çarpmamaya çalışılan manevra sonucu panelvan takla attı

kaza ve ilk müdahale:

Muş-Bitlis karayolu üzerinde seyir halindeyken, iddialara göre öndeki traktöre çarpmamak için manevra yapan 60 AL 971 plakalı panelvan kontrolden çıkarak takla attı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

can kaybı ve yaralılar:

Kazada Emre Işık (30) hayatını kaybetti. Olayda ayrıca E.E.I. (5), F.A. (21) ve M.A. (26) yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındığı bildirildi.

kazanın görsel ayrıntısı ve soruşturma:

Kaza yerinde, çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ters dönen bir çocuğa ait oyuncağın görülmesi, kazanın acı tablosunu gözler önüne serdi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı ve incelemeler sürüyor.

MUŞ’TA PANELVAN MİNİBÜSÜN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI...

MUŞ’TA PANELVAN MİNİBÜSÜN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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