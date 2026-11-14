FAA: hava sahasında normalleşme sürüyor; 4–5 bin uçuş iptal olabilir

FAA ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan son açıklama

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Bryan Bedford ile ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Washington'da düzenledikleri basın toplantısında hava sahasındaki kesintinin giderilme sürecine ilişkin bilgi verdi. Bedford, on binlerce yolcunun uçuşunun etkilendiği olay için halktan özür dileyerek, alınan tedbirlerin yolcu güvenliğini ön planda tutma amacı taşıdığını vurguladı.

Toplantıda verilen ortak çerçeveye göre, bugünkü programda planlanan 41 bin uçuştan 4 ila 5 bin kadarının iptal edilmesinin muhtemel olduğu; gecikme ve iptallerin süreceği ancak havayolu şirketlerinin programlarının pazar günü mesai bitimine kadar normale dönmesinin beklendiği bildirildi.

Kesintinin muhtemel nedeni ve yüklenici iddiaları:

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kesintinin FAA’nın uzak bir tesisindeki telekomünikasyon altyapısının bakır kablolarından fibere geçirilmesi sırasında başladığını aktardı. Duffy, işlemi yürüten yüklenici şirketin L3Harris Technologies olduğunu belirterek, şu an soruşturmanın, bir kurulum veya kullanım hatası mı yoksa arızalı bir yönlendirici mi nedeniyle ortaya çıktığını tespit etmeye odaklandığını söyledi.

Duffy, bakırdan fibere geçiş sırasında değiştirilen yönlendiricinin, ya yüklenici hatası ya da arızalı ekipman nedeniyle diğer yönlendiricilere aşırı bağlantı trafiği gönderdiğini; her 4–5 saniyede binlerce bağlantı girişimi yaşandığını ve bunun uçaklarla iletişimde ile radar veri akışında aksamalara yol açtığını belirtti. Bakan, çözüm için Kongre'den hava trafik kontrol sisteminin modernizasyonu ve ilave kaynak talebinde bulunacaklarını da ifade etti.

FAA'nın aldığı tedbirler ve yolcuya etkisi:

FAA Başkanı Bryan Bedford, sistemde yaklaşık 45 dakika süren belirsizlik yaşandığını, bunun üzerine dün saat 15.45 (TSİ 23.45) civarında kalkışların durdurulduğunu açıkladı. Bedford, önceliklerinin her zaman yolcu güvenliği olduğunu, hava sahasını güvenli şekilde kapatıp uçakları önce yerde kontrol altına aldıklarını, ardından sorunu sistemden ayırıp yeniden açma çabası gösterdiklerini söyledi.

Bedford ayrıca, mevcut bulgular ışığında kesintinin bir siber saldırı ya da yabancı kaynaklı bir saldırı sonucu olabileceğine dair kanıt bulunmadığını belirtti. Bakan Duffy ise olayın uzun vadeli yetersiz yatırımın bir sonucu olduğunu savunarak, hava trafik altyapısına daha fazla kaynak ayrılmasını talep etti.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve yolculara güncel bilgilendirmelerin havayolları tarafından yapılacağını bildirdi; yolculardan sefer durumu ve bilet değişiklikleri için ilgili havayolu ile iletişimde kalmaları istendi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Bedford, ABD hava sahasındaki işleyişin normale döndürülmesi sürecine ilişkin, "Bugün planlanan 41 bin uçuştan 4 ila 5 bin kadarının iptal edileceğini öngörüyoruz. Şirketlerin uçuş programlarının pazar günü mesai bitimine kadar tamamen normale dönmesini bekliyoruz" dedi.