Müzik, tatlar ve dostluk Nilüfer Balkan Panayırı'nda buluştu

14’üncü Nilüfer Balkan Panayırı başladı

Nilüfer Belediyesi ile BAL-GÖÇ iş birliğiyle düzenlenen 14’üncü Nilüfer Balkan Panayırı, Balkan Mahallesi'nde kapılarını açtı. Panayırın ilk günü, Balkanların sevilen şarkıları, lezzetleri ve kültürel etkinlikleriyle dolu dolu geçti; akşam programında Suzan Kardeş izleyenleri coşturdu.

açılış ve protokol konuşmaları:

Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bal-Göç Başkanı Emin Balkan, Bulgaristan Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Şadi Özdemir, panayır alanındaki stantları gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve panayırın yeni yerinin mahalle muhtarlıkları ile mahalle komitelerinin talepleri doğrultusunda belirlendiğini belirtti.

Şadi Özdemir konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Balkanların kültürünü, sanatını ve gastronomisini bu organizasyonda bir araya getiriyoruz. Bizleri birbirimize bağlayan hatıralarımız, ortak kültürümüz ve neşemizdir. Umarım panayırımızı uzun yıllar boyunca devam ettiririz. Sofralarımızın bereketi, sohbetlerimizin bolluğu eksik olmasın; türkülerimiz ve şarkılarımız hiç susmasın

Konuşmaların ardından Başkan Özdemir, Dumlupınar Mahalle Muhtarı Mustafa Aktaş, Kurtuluş Mahalle Muhtarı İpek Saldız ve Balkan Mahalle Muhtarı Samet Sönmez’i sahneye davet ederek destekleri için teşekkür etti. Emin Balkan ve İzzet Şaban da etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür ve kardeşlik dileklerini iletti.

sahne programı ve etkinlikler:

Açılışı takiben Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sergilediği gösteriyle büyük alkış aldı. Program, Mutlu Dindar konseriyle devam etti; gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Suzan Kardeş, seslendirdiği parçalarla izleyicileri coşturdu ve seyircilerin arasına inerek şarkılarını Nilüferlilerle birlikte seslendirdiği unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin sonunu ise DJ Samet Kurtuluş’un performansı yaptı.

Panayır alanında yeme-içme, alışveriş ve oyun alanları bulunuyor; etkinlikler pazar akşamı sona erecek. Organizasyon, Balkan kültürünü tanıtmayı ve mahalleler arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ VE BAL-GÖÇ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 14’ÜNCÜ NİLÜFER BALKAN PANAYIRI’NIN İLK GÜNÜ DOLU DOLU GEÇTİ. BALKANLARIN SEVİLEN ŞARKILARI VE LEZZETLERİNİN BULUŞMA NOKTASI OLAN PANAYIRDA SUZAN KARDEŞ, NİLÜFERLİLERİ COŞTURDU.