Üflemeli çalgılarla Anadolu mirası Menteşe'de sahne aldı

Kent Meydanı'nda Anadolu ezgileri

33. Muğla Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında düzenlenen "Anadolu’nun Nefesleri" konseri, Menteşe Kent Meydanı'nda sanatseverlerle buluştu. Etkinlik, Menteşe Belediyesi ev sahipliğinde ve Muğla Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirildi; alana gelen izleyiciler konseri ilgiyle takip etti.

Programda sahne alan kadro, Anadolu'nun farklı yörelerine ait melodileri geleneksel üflemeli çalgılar aracılığıyla aktardı. Konser, hem yerel kültür mirasının sahnelenmesine hem de izleyiciyle doğrudan buluşmasına olanak sağladı.

Sahne ve repertuvar:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi temsilcilerinden Dr. Ercan Kılkıl ve beraberindeki sanatçılar, konser boyunca mey, sipsi, zurna, zambır, düdük ve tütek gibi üflemeli çalgılarla çeşitli yörelere ait ezgileri seslendirdi. Repertuvar, geleneksel Türk halk müziği unsurlarını akademik yaklaşımla harmanlayan bir çizgide ilerledi; bölgesel motifler ve halk danslarına ait ritimler genişçe yer buldu.

Sunulan performans, Anadolu müziğinin farklı coğrafyalarından derlenen melodik zenginliği sahneye taşıdı ve izleyicilere akustik olarak yoğun bir akşam yaşattı.

Kapanış ve takdimler:

Konserin sonunda, katkılarından dolayı Dr. Ercan Kılkıl'a Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcıları Sami Tomurcuklu ve Engin Fırat Ata tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Bu jest, festivalin kültürel paylaşıma verdiği önemi ve emeği öne çıkardı.

33. Muğla Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, kent yaşamına kültürel çeşitlilik katarken, geleneksel sanatların korunması ve yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sunuyor.

ANADOLU’NUN NEFESLERİ MENTEŞE’DE YANKILANDI