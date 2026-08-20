Nazilli'de sahaya çıkan yönetim: başkan Tetik 13 bin 480 vatandaşı dinledi

Nazilli'de belediyecilik sahada devam ediyor

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını uygulamaya sokarak 2026 yılının ilk sekiz ayında kapsamlı saha çalışmaları yürüttü. Mahalle buluşmaları, esnaf ziyaretleri, çarşı ve pazar gezileri ile makam görüşmelerini bir arada yürüten ekiplerin çalışmaları sonucunda Başkan Tetik, toplam 13 bin 480 vatandaşla birebir temas kurdu.

saha ziyaretlerinin kapsamı:

Programlar, mahalle toplantılarından tek tek esnaf ziyaretlerine ve yoğun sokak-pazar gezilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Mahalle ve halk buluşmalarında yerel ihtiyaçlar, altyapı talepleri ve günlük yaşamı etkileyen sorunlar dinlendi. Esnaf ziyaretlerinde ise işletme sahiplerinin beklentileri ve kent ekonomisine dair gözlemler kayda geçirildi. Başkan Tetik, sahada doğrudan iletişim kurarak öncelikleri yerinde tespit etmenin önemine vurgu yaptı.

talep ve çözüm süreçlerinin takibi:

Vatandaşlardan gelen talepler sadece not edilmekle kalmıyor; talepler ilgili belediye birimlerine iletiliyor ve çözüm süreci takip ediliyor. Sahadan gelen veriler, belediyenin çalışma programları ve hizmet önceliklerinin belirlenmesinde kullanılıyor. Bu yaklaşım, hem acil müdahale gerektiren konuların hızla ele alınmasını sağlıyor hem de planlı çalışmalar için öncelik listesi oluşturuyor.

Başkan Tetik, vatandaşla doğrudan iletişimin yerel yönetimin temel unsurlarından biri olduğunu tekrarlayarak, "Nazilli’yi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Bunun yolu onları dinlemekten, sorunlarını yerinde görmekten ve taleplerine doğrudan kulak vermekten geçiyor" dedi. Tetik, saha çalışmalarının artarak devam edeceğini ve belediyenin her mahallesine ulaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Saha temasları, hem kısa vadeli sorunların çözümünü hızlandırıyor hem de uzun vadeli planlama için zemin hazırlıyor. Elde edilen veriler ışığında yürütülecek projeler ve müdahaleler, Nazilli'nin farklı mahallelerindeki önceliklere göre şekillendirilecek.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK, VATANDAŞ ODAKLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA SAHA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. BAŞKAN TETİK, 2026 YILININ İLK 8 AYINDA MAHALLE VE HALK BULUŞMALARI, ESNAF ZİYARETLERİ, ÇARŞI VE PAZAR GEZİLERİ İLE MAKAM GÖRÜŞMELERİ KAPSAMINDA TOPLAM 13 BİN 480 VATANDAŞLA BİREBİR GÖRÜŞEREK TALEP, ÖNERİ VE SORUNLARINI DİNLEDİ.