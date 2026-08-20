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Mavi vatan tatbikatında SAT ve SAS'ın rehine kurtarma hüneri

Kocaeli'de TEKNOFEST Mavi Vatan'da SAT ve SAS komandoları, deniz mayını imha ve üç aşamalı rehine kurtarma tatbikatıyla görev kararlılığını gösterdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:07

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Mavi vatan tatbikatında SAT ve SAS'ın rehine kurtarma hüneri

Mavi vatan tatbikatında SAT ve SAS'ın gösterisi

Kocaeli'de kapılarını açan TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde Su Altı Savunma Komandoları (SAS) ve Su Altı Taarruz Komutanlığı (SAT) ekipleri, denizde ve kıyıda düzenlenen kapsamlı bir tatbikatla sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösterilerde komandoların yakın taktik, dalış ve helikopter indirme uygulamaları dikkat çekti.

tatbikat senaryoları:

SAS ekipleri, senaryo gereği Karadeniz'de sürüklenen serseri mayınların imha edilmesi için harekete geçti. Ekipler ayrıca insansız deniz araçları ve insansız hava araçlarına yönelik müdahale simülasyonları gerçekleştirdi. Gösteride, hem yüzeyden hem de su altından yürütülen müdahale unsurları üst üste konularak yeteneklerin çok boyutlu uygulanması sağlandı.

SAT komandoları ise üç aşamalı bir senaryoda görev aldı. Birinci aşamada kıyıda rehin alınan personelin botla yaklaşarak kurtarılması, ikinci aşamada dalgıçların kritik su altı tesislerindeki sabotaj unsurlarını etkisiz hale getirmesi, üçüncü aşamada ise helikopterle gemiye iniş yapılarak kaçırılan geminin kurtarılması uygulandı. Tatbikatın her safhası vatandaşlar tarafından nefeslerini tutarak izlendi.

komando mesajları:

Tatbikat sonrasında konuşan bir SAS komandosu operasyonun detaylarını şu sözlerle aktardı: "İki tane SAS personelimiz helikopterden atlayarak Karadeniz’de sürüklenen insansız deniz aracı, insansız hava aracı ve deniz mayınlarının müdahale similasyonunu gerçekleştirdi. Vatan savunması için verilen her türlü görevi icra etmeye devam ediyoruz". Bu sözler, komandoların görev bilincini ve çok yönlü müdahale kabiliyetini özetledi.

Rehine kurtarma senaryosunda yer alan bir SAT komandosu ise operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti ve uygulamayı özetledi: "Rehine kurtarma operasyonu icra ettik. Taarruz yüzücülerimiz sızarak limanın kritik yerlerini imha etti. Üçüncü olarak kaçırılan gemiyi kurtarma operasyonu icra ettik. SAT komandoları olarak ’her zaman, her yerde’ şiarıyla görevimizi ifa ediyoruz". Bu ifadeler, timlerin sürekli hazır olma ve çok yönlü operasyon yeteneğini vurguladı.

Etkinlik, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması niteliğinde oldu. Gösteriler hem dostlara güven hem de potansiyel tehditlere karşı caydırıcılık mesajı vermeyi hedefledi; izleyiciler arasında askeri kabiliyetlerin sergilenmesi yoğun ilgi topladı.

Komandoların uygulamaları, deniz güvenliği, mayınla mücadele ve deniz platformlarının korunması gibi kritik alanlarda eğitimlerin nasıl entegre edildiğine dair somut örnekler sundu. Tatbikat, sahadaki teknik uygulamalar kadar komuta, koordinasyon ve zaman yönetiminin önemini de göstermiş oldu.

KOCAELİ&#039;DE DÜZENLENEN TEKNOFEST MAVİ VATAN&#039;DA SAT VE SAS KOMANDOLARININ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ REHİNE...

KOCAELİ'DE DÜZENLENEN TEKNOFEST MAVİ VATAN'DA SAT VE SAS KOMANDOLARININ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ REHİNE KURTARMA OPERASYONU İLGİYLE İZLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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