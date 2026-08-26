Nepal'de Bhotekoshi taşkını sınır bölgelerinde yeni kaygılar doğurdu

Nepal'de can kaybı artıyor

Nepal polisinin açıklamasına göre, Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehrinde meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 95'e yükseldi. Olay bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken yetkililer kayıp ve güvenlik durumuna ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Kayıplar ve kayıp kişiler hakkında:

Nepal Turizm Bakanlığı, sel sonrası listelenen yabancı uyruklu kişilerin sayısının 341 olduğunu ve bu kişilerden halen haber alınamadığını bildirdi. Yetkililer, kayıp kişilerin tespitine öncelik verildiğini ve yerel ekiplerin hem kara hem de su kaynaklı arama çalışmalarını yoğunlaştırdığını açıkladı.

İkincil riskler ve sınır ötesi etkiler:

Yetkililer, yakınlardaki Lhende Khola bazı kesimlerinde tıkanıklığın devam ettiğini ve bunun bir ikinci seli tetikleyebileceği konusunda uyardı. Bölgede altyapı hasarları, ulaşım kesintileri ve tahliye ihtiyacı ilişkili riskleri artırıyor; afet yönetimi ekipleri olası yeni taşkınlara karşı hazırlık yapıyor.

Çin tarafındaki durum:

Çinli yetkililer de Tibet Özerk Bölgesindeki ve Nepal sınırındaki Gyirong bölgesinde toprak kaymaları sonrası kapsamlı arama kurtarma operasyonları yürütüyor. Çin tarafından yapılan açıklamalarda şu ana kadar ölü veya yaralı sayısına ilişkin bir bilanço paylaşılmadı; sınır hattındaki koordinasyon ve bilgi akışı kritik önem taşıyor.

Selin neden olduğu can kaybı ve kayıp sayıları, bölgedeki hava koşulları ve coğrafi yapının etkisiyle daha da değişebilir; yetkililer vatandaşları uyarıyor ve sınır bölgelerindeki hareketliliği sınırlamaya çağırıyor.

Nepal'in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi.