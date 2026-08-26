Dolar 48,1143 +0,07%
Euro 56,0979 -0,14%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.199,32 -0,86%
EUR/USD 1,1656 -0,16%
Brent Petrol 87,34 +0,08%
--°

Nepal'de Bhotekoshi taşkını sınır bölgelerinde yeni kaygılar doğurdu

Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkında Nepal'de hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi; 341 yabancı kayıp, Lhende Khola'da ikinci sel riski sürüyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 18:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Nepal'de Bhotekoshi taşkını sınır bölgelerinde yeni kaygılar doğurdu

Nepal'de can kaybı artıyor

Nepal polisinin açıklamasına göre, Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehrinde meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 95'e yükseldi. Olay bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken yetkililer kayıp ve güvenlik durumuna ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Kayıplar ve kayıp kişiler hakkında:

Nepal Turizm Bakanlığı, sel sonrası listelenen yabancı uyruklu kişilerin sayısının 341 olduğunu ve bu kişilerden halen haber alınamadığını bildirdi. Yetkililer, kayıp kişilerin tespitine öncelik verildiğini ve yerel ekiplerin hem kara hem de su kaynaklı arama çalışmalarını yoğunlaştırdığını açıkladı.

İkincil riskler ve sınır ötesi etkiler:

Yetkililer, yakınlardaki Lhende Khola bazı kesimlerinde tıkanıklığın devam ettiğini ve bunun bir ikinci seli tetikleyebileceği konusunda uyardı. Bölgede altyapı hasarları, ulaşım kesintileri ve tahliye ihtiyacı ilişkili riskleri artırıyor; afet yönetimi ekipleri olası yeni taşkınlara karşı hazırlık yapıyor.

Çin tarafındaki durum:

Çinli yetkililer de Tibet Özerk Bölgesindeki ve Nepal sınırındaki Gyirong bölgesinde toprak kaymaları sonrası kapsamlı arama kurtarma operasyonları yürütüyor. Çin tarafından yapılan açıklamalarda şu ana kadar ölü veya yaralı sayısına ilişkin bir bilanço paylaşılmadı; sınır hattındaki koordinasyon ve bilgi akışı kritik önem taşıyor.

Selin neden olduğu can kaybı ve kayıp sayıları, bölgedeki hava koşulları ve coğrafi yapının etkisiyle daha da değişebilir; yetkililer vatandaşları uyarıyor ve sınır bölgelerindeki hareketliliği sınırlamaya çağırıyor.

Nepal&#039;in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri&#039;nde meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde...

Nepal'in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Jandarma 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü Bayburt'ta yakaladı
images

Babadağ uçuşunda kayalık alana düşüş iki kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu
images

Yüksekova kavşağında iki araç savruldu: dört kişi yaralandı
images

Dere yatağına yuvarlanan araçta yaralıyı vatandaşlar kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü Bayburt'ta yakaladı

Babadağ uçuşunda kayalık alana düşüş iki kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu

Sungurlu yeni bir buluşma noktası kazanıyor: Çorum FK Sokağı 30 Ağustos'ta hizmete açılacak

Yüksekova kavşağında iki araç savruldu: dört kişi yaralandı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı