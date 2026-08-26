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Vatandaşın müdahalesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı

Malatya'da polisten kaçarken yakalanan şüpheli, çevredeki bir vatandaşın müdahalesiyle etkisiz hale getirilip polise teslim edildi; anlar kamerada.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 19:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Vatandaşın müdahalesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı

Olayın gelişimi:

Malatya'da bir cadde üzerinde polis ekiplerinden kaçmaya çalıştığı görülen şüpheli, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde durduruldu. Görgü tanıklarının aktardığına göre şahıs koşarken bir vatandaş müdahale ederek şüpheliye tekme atıp kısa süreliğine etkisiz hale getirdi.

Görgü tanıklarının ifadesi:

Olay yerindekiler, müdahalenin hızlı ve beklenmedik olduğunu, kısa süre sonra polis ekiplerinin geldiğini belirtti. Müdahale sonrasında şüpheli polis ekiplerine teslim edildi ve ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Kamera kayıtlarında görünenler:

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin kaçış anı, vatandaşın müdahalesi ve polis ekiplerinin müdahale ettiği anlar net şekilde yer aldı. Görüntüler, olayın anbean kayda geçtiğini gösteriyor.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. Vatandaşların benzer durumlarda öncelikle yetkilileri bilgilendirmesi ve meşru müdafaa sınırlarına dikkat etmesi önem taşıyor.

VATANDAŞIN ŞÜPHELİYE MÜDAHALESİ İSE GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI.

VATANDAŞIN ŞÜPHELİYE MÜDAHALESİ İSE GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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