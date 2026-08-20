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Neptun Deep çevresinde tespit edilen insansız deniz aracı f-16 ile etkisiz hale getirildi

Karadeniz'de Neptun Deep yakınlarında tespit edilen bir insansız deniz aracı, çalışanların güvenliği için Romanya F-16'sı tarafından imha edildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Neptun Deep çevresinde tespit edilen insansız deniz aracı f-16 ile etkisiz hale getirildi

olayın seyri:

Romanya Savunma Bakanı Radu Miruta, Karadeniz'de Neptun Deep doğal gaz projesi yakınlarında tespit edilen bir insansız deniz aracının, platform çalışanlarının hayatını ve kritik altyapıyı korumak amacıyla imha edildiğini açıkladı. Bakan Miruta, yapılan analizlerin ardından müdahalenin gerekli olduğuna karar verildiğini belirtti.

Miruta, söz konusu platform bölgesinde tespit edilen aracın güvenli bir şekilde imha edildiğini ve bu işlemin Romanya ordusuna ait bir F-16 tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanın paylaştığı açıklamada ayrıca, "Ukrayna tarafıyla yeni kurulan doğrudan iletişim kanalı aracılığıyla bunun Ukrayna menşeli olmadığına dair resmi teyit aldık" ifadesi yer aldı.

müdahalenin ayrıntıları:

Romanya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre olay, saat 06.28 civarında bir ticari gemi tarafından yetkililere bildirildi. Açıklamada, Romanya Hava Kuvvetlerine ait 2 F-16 uçağının Romanya'nın münhasır ekonomik bölgesinde Neptun Alpha platformunun yakınında görev yaptığı, platformun Köstence'nin yaklaşık 80 deniz mili doğusunda bulunduğu ve uçaklardan birinin hedefi vurduğu belirtildi.

Yetkililer müdahalenin amacını platformda çalışan yüzlerce kişinin güvenliğini sağlamak ve kritik altyapıyı korumak olarak tanımladı.

reaksiyonlar ve bölgesel bağlam:

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, olayın ardından yaptığı açıklamada "Rusya Federasyonu’nun bu tür sorumsuz olaylarının yoğunlaşmasını şiddetle kınıyorum. Kendimizi savunmak ve bu tür meydan okumaları püskürtmek için NATO müttefikleriyle birlikte teyakkuzda kalıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Olayın yaşandığı aynı bölgede, Romanya ordusu geçtiğimiz hafta Neptun Deep açıklarındaki operasyonlarda sürüklenen 2 "Gerbera" tipi insansız hava aracını kontrollü şekilde patlatarak imha etmişti. Neptun Deep sahasının 2027 yılında üretime geçmesi planlanıyor; proje tamamlandığında Romanya'nın Avrupa Birliği içindeki en büyük gaz üreticilerinden biri olması hedefleniyor.

ROMANYA SAVUNMA BAKANI RADU MİRUTA, KARADENİZ&#039;DEKİ NEPTUN DEEP DOĞAL GAZ PROJESİ YAKINLARINDA...

ROMANYA SAVUNMA BAKANI RADU MİRUTA, KARADENİZ'DEKİ NEPTUN DEEP DOĞAL GAZ PROJESİ YAKINLARINDA TESPİT EDİLEN BİR İNSANSIZ DENİZ ARACININ F-16 SAVAŞ UÇAĞIYLA İMHA EDİLDİĞİNİ DUYURDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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