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Niğde genelinde ortak akıl: başkan Özdemir muhtarlarla çözüm odaklı buluştu

Başkan Emrah Özdemir, Horanta Kayardı'da düzenlenen toplantıda il genelindeki tüm muhtarlarla buluşup öncelikli sorunları ve talepleri ele aldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Emre Koç

Niğde genelinde ortak akıl: başkan Özdemir muhtarlarla çözüm odaklı buluştu

Niğde genelinde ortak akıl: başkan Özdemir muhtarlarla çözüm odaklı buluştu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kısa süre önce açılan Horanta Kayardı tesisinde düzenlenen istişare toplantısında il genelindeki tüm muhtarlarla bir araya geldi. Toplantı, yerel yönetim ile muhtarlık müessesesi arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik geniş kapsamlı bir görüşme olarak gerçekleştirildi.

toplantının katılımcıları ve amacı:

Buluşmaya İl Genel Meclis Başkanı Asım Acar, İl Genel Meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları da katıldı. Toplantının amacı, daha önce merkez mahallelerle sınırlı kalan çalışmaları genişleterek tüm ilçeleri ve köyleri kapsayacak şekilde koordinasyonu üst düzeye taşımaktı. Ev sahibi olarak tesisin kullanılmasından memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

gündem maddeleri ve sonuçlar:

Toplantıda şehrin genel sorunları, devam eden yatırım projeleri ile kırsal ve merkez mahallelerin ihtiyaçları masaya yatırıldı. Muhtarlar, kendi bölgelerine dair taleplerini ve çözüm önerilerini doğrudan iletme fırsatı buldu; talepler not alındı ve önceliklendirme için kayıt altına alındı. Başkan Özdemir, hizmetlerin eşit ve hızlı ulaşması için muhtarlarla sürekli koordinasyon sözü verdi ve toplantı ortak akıl vurgusuyla sona erdi.

BAŞKAN ÖZDEMİR, NİĞDE’NİN TÜM MUHTARLARIYLA HORANTA KAYARDI’DA BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN ÖZDEMİR, NİĞDE’NİN TÜM MUHTARLARIYLA HORANTA KAYARDI’DA BİR ARAYA GELDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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