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niğde’de ameliyatsız safra yolu taşı müdahalesi bir ilk olarak uygulandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez uygulanan PTK sayesinde safra yolu taşı ameliyatsız tedavi edildi; hasta memnun.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

niğde’de ameliyatsız safra yolu taşı müdahalesi bir ilk olarak uygulandı

Niğde'de ameliyatsız safra yolu taşına müdahale:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde safra yollarında taş bulunan bir hasta, ameliyata gerek kalmadan uygulanan Perkütan Transhepatik Kolanjiyografi (PTK) yöntemiyle başarıyla tedavi edildi. Uygulama, hastanede bir ilk olarak kayda geçti.

işlem nasıl gerçekleştirildi:

Girişimsel Radyoloji Ünitesi'nde gerçekleştirilen müdahale, görüntüleme eşliğinde cilt üzerinden karaciğer içindeki safra yollarına ince bir kateterle ulaşılmasını içerdi. Kateter aracılığıyla safra yolundaki taşlara müdahale edilerek taşın düşürülmesi ve safra akışının yeniden sağlanması hedeflendi; böylece cerrahi operasyona gerek kalmadan tedavi tamamlandı.

uygulamayı yapan ekip ve hastanenin değerlendirmesi:

İşlem, Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ekiz ile Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ekrem Karatepe iş birliğiyle başarıyla tamamlandı. Başhekim Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, iki hekimi tebrik ederek hastanenin ileri teknoloji imkanları, deneyimli sağlık kadrosu ve yenilikçi uygulamalarla Niğde'de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Uygulama sayesinde hasta, cerrahi girişim gerekmeksizin tedavi edilmiş; kendi memleketinde sağlık hizmeti almanın memnuniyetini dile getirerek hekimlere, hastane yönetimine ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ&#039;NDE SAFRA YOLLARINDA TAŞ BULUNAN...

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE SAFRA YOLLARINDA TAŞ BULUNAN BİR HASTA, AMELİYATA GEREK KALMADAN UYGULANAN PERKÜTAN TRANSHEPATİK KOLANJİYOGRAFİ (PTK) YÖNTEMİYLE TEDAVİ EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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