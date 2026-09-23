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Niğde'de belediye yatırımları sahada değerlendirildi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve meclis üyeleri, kentteki kafe, biyolojik arıtma, fidanlık, hayvan rehabilitasyon ve üretim tesislerini inceledi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Niğde'de belediye yatırımları sahada değerlendirildi

niğde yatırımlarının saha değerlendirmesi tamamlandı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve belediye meclis üyeleri, kent genelinde faaliyet gösteren belediye tesislerini gezerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

ziyaret edilen tesisler:

Heyet, Horanta Kayardı Kafe, Modern İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, belediyeye ait fidanlık, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Yeni Asfalt Plenti, Kilitli Parke Tesisi ve Beton Santralini ziyaret etti.

yerinde değerlendirme ve bilgi alışverişi:

Delegasyon, tesis sorumlularından yürütülen faaliyetler, üretim kapasitesi ve sunulan hizmetlere ilişkin bilgi aldı; mevcut durum ve ihtiyaçlar değerlendirildi.

"Şehrimizin altyapısına, çevresine ve sosyal yaşamına doğrudan katkı sağlayan noktaları ziyaret ederek Horanta Kayardı Kafe, Modern İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Fidanlık, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Yeni Asfalt Plenti ile Kilitli Parke Tesisi ve Beton Santralimizin durumunu yerinde değerlendirdik. Üreten Belediye, gelişen ve büyüyen Niğde anlayışıyla hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz"

Özdemir'in açıklaması, belediyenin hem sosyal hem de teknik altyapı yatırımlarına eş zamanlı önem verdiğini ve üretim ile hizmet kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü gösterdi.

NİĞDE’YE DEĞER KATAN YATIRIMLAR MERCEK ALTINDA

NİĞDE’YE DEĞER KATAN YATIRIMLAR MERCEK ALTINDA

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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