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Muğla'dan çevreci atılım: Teknofest 2026'da Türkiye ikinciliği

Neutron Technology'nin 'Cycle' projesiyle Muğla, Teknofest 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Emre Koç

Muğla'dan çevreci atılım: Teknofest 2026'da Türkiye ikinciliği

Muğla temsilcisi Teknofest 2026'da derece yaptı:

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Uluslararası Gençlik Merkezi adına yarışan Neutron Technology ekibi, Diyarbakır'da düzenlenen Teknofest 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı. Ekip, geliştirdiği 'Cycle' projesiyle ülke genelindeki takımlar arasından sıyrılarak Türkiye ikincisi oldu.

projenin odağı ve önemi:

'Cycle' projesi, sıfır atık ve döngüsel ekonomi hedefleri çerçevesinde tasarlanmış bir çözüm olarak yarışmada öne çıktı. Muğla temsilcilerinin bu alandaki çalışması, gençlerin çevre, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı inovasyon kapasitesinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

yerel destek ve tebrik:

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dereceye giren gençlerin emekleri tebrik edildi ve gelecekteki çalışmaları için başarı dilekleri iletildi. Elde edilen ikincilik, bölgedeki genç girişimciliği ve çevresel farkındalığın artmasına yönelik olumlu bir örnek olarak görülüyor.

TEKNOFEST 2026’DA MUĞLA’DAN TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ

TEKNOFEST 2026’DA MUĞLA’DAN TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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