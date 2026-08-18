İnegöl kırsal yollarında 18 kilometrelik yenileme seferi

Yol yenileme çalışmasının kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl'ün kırsal mahallelerinde başlatılan yol yenileme çalışmaları, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Proje kapsamında Cerrah, Paşaören, Süle, Turgutalp, Fevziye ve Elmaçayır mahallelerini birbirine bağlayan toplam yaklaşık 18 kilometrelik güzergâhta çalışma yapılıyor.

Hangi güzergahlar yenileniyor?:

Yenilenen kesimler arasında Cerrah ile Paşaören arasındaki 3,3 kilometrelik yol, Paşaören bağlantı yolundaki 2 kilometrelik bölüm ve Paşaören ile Süle arasındaki 1,4 kilometrelik güzergah bulunuyor.

Süle ile Turgutalp arasındaki 3,7 kilometrelik yol, Turgutalp ile Fevziye-Elmaçayır Mahallesi girişi arasındaki 2 kilometrelik bölüm, Elmaçayır Mahallesi girişi ve mezarlık çevre yolundaki 1,4 kilometrelik kesim ile Fevziye köyü girişinden çevre yolu bağlantısına kadar olan 3,3 kilometrelik güzergah ve Fevziye Mezarlık Yolu'ndaki 300 metrelik bölüm bu çalışma kapsamında yenileniyor.

Başkan Taban'dan teşekkür:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan çalışmaları şehir adına memnuniyet verici bulduğunu belirtti. Taban, ulaşım seferberliği kapsamında ağın güçlendirilmesine yönelik adımları önemsediklerini vurgulayarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba ve ekibine teşekkür etti. Başkan Taban, 'şehrimizin güney batı kesiminde bulunan grup mahallelerimizin yollarında 18 kilometrelik bir sathi kaplama uygulanıyor' sözleriyle projenin önemine dikkat çekti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İNEGÖL'DE 6 MAHALLENİN YOLLARINI YENİLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.