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Nilüfer'in vatandaşla yönetim modeli Avrupa'dan özel takdir aldı

Nilüfer Belediyesi, katılımcı yönetim projesiyle EPSA 2025-2026'da Özel Takdir ödülü kazandı; Türkiye'den listeye giren tek yerel yönetim.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Nilüfer'in vatandaşla yönetim modeli Avrupa'dan özel takdir aldı

Nilüfer'in katılımcı yönetimi uluslararası alanda tanındı

Nilüfer Belediyesi, kent yönetimini yurttaşlarla birlikte kurguladığı Benim Şehrim, Benim Geleceğim’den Birlikte Üret, Birlikte Yönet’e başlıklı projesiyle Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA) tarafından düzenlenen EPSA 2025-2026 ödüllerinde Özel Takdir ödülüne layık görüldü. Ödül, Hollanda'nın Maastricht kentinde düzenlenen törende Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir tarafından teslim alındı.

Değerlendirme ve yarışma süreci:

EPSA 2025-2026 kapsamında kamu yönetiminde kalıcı etki oluşturan uygulamalar değerlendirildi. Organizasyona 30 ülkeden toplam 134 başvuru yapıldı; yalnızca 15 proje "Özel Takdir" kategorisinde ödüllendirildi. Nilüfer Belediyesi, bu kategoride Türkiye’den listeye giren tek yerel yönetim oldu.

Başkan Şadi Özdemir'in değerlendirmesi:

Ödülü teslim alan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, elde edilen takdirin kent için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Başkan Özdemir, "Nilüfer’i yaşayan herkesin söz sahibi olduğu, fikirlerin buluştuğu ve kararların birlikte alındığı bir yaşam alanı olarak görüyoruz. Bu ödülü, Nilüfer’de yıllardır ilmek ilmek örülen yönetim anlayışının uluslararası düzeyde kabul görmesi olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Özdemir, mahalle buluşmalarından atölyelere, dijital araçlardan katılımcı yönetişim modellerine kadar geliştirilen yöntemlerin 2025-2029 Stratejik Planı’nın omurgası olarak konumlandırıldığını vurguladı ve sürece emek veren çalışma arkadaşlarına, paydaşlara ve katkılarını esirgemeyen hemşehrilerine teşekkür etti.

NİLÜFER BELEDİYESİ, AVRUPA KAMU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ (EIPA) TARAFINDAN DÜZENLENEN EPSA 2025-2026...

NİLÜFER BELEDİYESİ, AVRUPA KAMU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ (EIPA) TARAFINDAN DÜZENLENEN EPSA 2025-2026 ÖDÜLLERİ’NDE "ÖZEL TAKDİR" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ. 30 ÜLKEDEN 134 BAŞVURUNUN YARIŞTIĞI ORGANİZASYONDA NİLÜFER BELEDİYESİ, TÜRKİYE’DEN BU ÖDÜLÜ KAZANAN TEK KURUM OLDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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